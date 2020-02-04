Пьяный подполковник полиции устроил ДТП в Нижегородской области

"Водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате аварии машины получили механические повреждения, никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД доставили виновника происшествия в отдел полиции, где было установлено, что он является сотрудником органов внутренних дел. На момент ДТП мужчина, согласно результатам медосвидетельствования, находился в нетрезвом состоянии", - рассказали в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.