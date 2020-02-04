Пьяный подполковник полиции устроил ДТП в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Подполковник полиции, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП в Нижегородской области, он уволен из органов внутренних дел, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Нижегородский телеканал "Кстати" показал сюжет о том, что пьяный подполковник – сотрудник отдела полиции Семеновского района - устроил аварию в Краснобаковском районе Нижегородской области, столкнувшись с фурой, которая затем съехала в кювет и врезалась в дерево. Водитель грузовика, он же его хозяин, намерен взыскать с виновника аварии материальный ущерб.
"Водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате аварии машины получили механические повреждения, никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД доставили виновника происшествия в отдел полиции, где было установлено, что он является сотрудником органов внутренних дел. На момент ДТП мужчина, согласно результатам медосвидетельствования, находился в нетрезвом состоянии", - рассказали в пресс-службе ГУМВД России по Нижегородской области.
Сотрудники Госавтоинспекции составили на полицейского протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
"Руководством ГУМВД России по Нижегородской области дана принципиальная оценка действиям сотрудника, и он уволен за совершение поступка, не совместимого со службой в органах внутренних дел. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечен его руководитель", - заявили в пресс-службе ведомства.