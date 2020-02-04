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В ННГУ для китайских студентов продлили зимние каникулы
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РИА Новости

В ННГУ для китайских студентов продлили зимние каникулы

10:32 04.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Каникулы китайским студентам, обучающимся в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского, продлили на месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
На сегодняшний день в ННГУ имени Лобачевского обучаются 150 граждан КНР.
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"На каникулы из ННГУ выехал 21 человек. Вернулся с каникул один человек. С целью предотвращения распространения заболевания в ННГУ для китайских обучающихся были продлены каникулы до 2 марта 2020 года", - рассказали в пресс-службе вуза.
Собеседница агентства отметила, что в случае возвращения китайских обучающихся раньше 2 марта, они будут проходить ежедневный медицинский осмотр в течение двух недель с момента приезда в ННГУ.
"При необходимости предусмотрена экстренная изоляция с последующей госпитализацией", - подчеркнула она.
У остальных студентов ННГУ занятия после каникул возобновились 3 февраля.
"До сотрудников и студентов университета доведена информация о том, как вести себя в случае возникновения подозрений на заболевание", - отметили в пресс-службе вуза.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб.
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