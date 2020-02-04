В ННГУ для китайских студентов продлили зимние каникулы

"На каникулы из ННГУ выехал 21 человек. Вернулся с каникул один человек. С целью предотвращения распространения заболевания в ННГУ для китайских обучающихся были продлены каникулы до 2 марта 2020 года", - рассказали в пресс-службе вуза.