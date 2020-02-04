Минздрав готовится к возможному распространению коронавируса

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой рассказал на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, какие меры предпринимаются ввиду возможного распространения Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой рассказал на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, какие меры предпринимаются ввиду возможного распространения коронавирусной инфекции в России.

Он отметил, что сейчас ведется постоянный мониторинг наличия средств индивидуальной защиты — масок, халатов, лекарств.

"И мы сейчас имеем минимум двухнедельный запас соответствующих лекарственных препаратов", — сказал Краевой.

По его словам, основной упор делается на борьбу с возможными тяжелыми осложнениями коронавируса, которые могут привести к смерти. Одно из наиболее серьезных осложнений в этом случае — развитие дыхательной недостаточности на фоне пневмоний и пневмонитов.

"Для того чтобы справиться с этой бедой, <...> выделено порядка 1,2 миллиарда рублей на приобретение аппаратов экстакорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и последних новых высокочастотных аппаратов искусственной вентиляции легких", — сказал Краевой.

Он добавил, что предполагается закупить порядка 17 ЭКМО и порядка 597 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Кроме того, власти определили место, куда будут вывозить эвакуированных из Китая на карантин.

"Сегодня туда будут направлены сотрудники, специалисты, это и врач-инфекционист, и эпидемиолог, и реаниматолог, с целью приведения занятия с тем медицинским персоналом, который будет привлекаться для проведения карантинных мероприятий", — сказал Краевой.

Власти Китая 31 декабря известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

ВОЗ признала эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, в Китае заразились более 20 тысяч человек, 425 из них умерли. Еще почти 150 человек заболели за пределами Китая, один человек скончался.

В России зафиксированы два случая коронавируса: оба заболевших — граждане Китая.