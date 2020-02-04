Минздрав готовится к возможному распространению коронавируса

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой рассказал на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, какие меры предпринимаются ввиду возможного распространения коронавирусной инфекции в России.
Он отметил, что сейчас ведется постоянный мониторинг наличия средств индивидуальной защиты — масок, халатов, лекарств.
"И мы сейчас имеем минимум двухнедельный запас соответствующих лекарственных препаратов", — сказал Краевой.
По его словам, основной упор делается на борьбу с возможными тяжелыми осложнениями коронавируса, которые могут привести к смерти. Одно из наиболее серьезных осложнений в этом случае — развитие дыхательной недостаточности на фоне пневмоний и пневмонитов.
"Для того чтобы справиться с этой бедой, <...> выделено порядка 1,2 миллиарда рублей на приобретение аппаратов экстакорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и последних новых высокочастотных аппаратов искусственной вентиляции легких", — сказал Краевой.
Он добавил, что предполагается закупить порядка 17 ЭКМО и порядка 597 аппаратов для искусственной вентиляции легких.
Кроме того, власти определили место, куда будут вывозить эвакуированных из Китая на карантин.
"Сегодня туда будут направлены сотрудники, специалисты, это и врач-инфекционист, и эпидемиолог, и реаниматолог, с целью приведения занятия с тем медицинским персоналом, который будет привлекаться для проведения карантинных мероприятий", — сказал Краевой.
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Власти Китая 31 декабря известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
ВОЗ признала эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, в Китае заразились более 20 тысяч человек, 425 из них умерли. Еще почти 150 человек заболели за пределами Китая, один человек скончался.
В России зафиксированы два случая коронавируса: оба заболевших — граждане Китая.
На прошлой неделе российское правительство приняло решение эвакуировать россиян из провинции Хубэй. По возвращении на родину им придется провести две недели в карантине. Кроме того, Россия закрыла отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничила пересечение границы с Монголией, отменила рабочие визы для граждан Китая, приостановила полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.