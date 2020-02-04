"Роскосмос" не планировал участвовать в Singapore Airshow

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. " Роскосмос " не будет участвовать в выставке Singapore Airshow 2020 не из-за угрозы нового коронавируса, а из-за того, что этого мероприятия вообще не было в планах госкорпорации, рассказали РИА Новости в среду в "Роскосмосе".

Ранее ряд СМИ сообщил, что "Роскосмос" отказался от участия в выставке Singapore Airshow 2020 в связи с тем, что организатор не смог гарантировать надежный заслон от новой инфекции.

"Участие представителей госкорпорации в выставке не предусмотрено в виду плотного графика мероприятий", - заявили в пресс-службе.

Выставка военной и гражданской авиации Singapore Airshow является одной из крупнейших в Юго-Восточной Азии и третьим по величине в мире международным авиасалоном.