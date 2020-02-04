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"Роскосмос" не планировал участвовать в Singapore Airshow
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РИА Новости

"Роскосмос" не планировал участвовать в Singapore Airshow

10:30 04.02.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Павильон "Роскосмоса" . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Роскосмос" не будет участвовать в выставке Singapore Airshow 2020 не из-за угрозы нового коронавируса, а из-за того, что этого мероприятия вообще не было в планах госкорпорации, рассказали РИА Новости в среду в "Роскосмосе".
Ранее ряд СМИ сообщил, что "Роскосмос" отказался от участия в выставке Singapore Airshow 2020 в связи с тем, что организатор не смог гарантировать надежный заслон от новой инфекции.
"Участие представителей госкорпорации в выставке не предусмотрено в виду плотного графика мероприятий", - заявили в пресс-службе.
Выставка военной и гражданской авиации Singapore Airshow является одной из крупнейших в Юго-Восточной Азии и третьим по величине в мире международным авиасалоном.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Космос - РИА НаукаРоскосмосВОЗМоскваСингапур (страна)Ухань
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