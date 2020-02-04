Роспотребнадзор оценил принятые Китаем меры против коронавируса

"Эпидемиологический анализ, проведенный научным учреждением Роспотребнадзора, говорит о том, что те меры, которые сейчас усиленные и достаточно серьезные меры, на самом высоком уровне руководства Китая принимаемые в КНР, их эффект будет очевиден не ранее, чем через половину инкубационного периода... то есть мы ожидаем, что в первой декаде февраля, эта математическая модель показывает, мы сможем оценить эффективность ",- сказал Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.