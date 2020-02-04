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Роспотребнадзор оценил принятые Китаем меры против коронавируса
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РИА Новости

Роспотребнадзор оценил принятые Китаем меры против коронавируса

10:29 04.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры на таможенном контроле
Пассажиры на таможенном контроле
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажиры на таможенном контроле. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Эпидемический анализ показывает, что эффект от мер, принятых в КНР в борьбе с коронавирусом, будет заметен в первой декаде февраля, заявил замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.
"Эпидемиологический анализ, проведенный научным учреждением Роспотребнадзора, говорит о том, что те меры, которые сейчас усиленные и достаточно серьезные меры, на самом высоком уровне руководства Китая принимаемые в КНР, их эффект будет очевиден не ранее, чем через половину инкубационного периода... то есть мы ожидаем, что в первой декаде февраля, эта математическая модель показывает, мы сможем оценить эффективность ",- сказал Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
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