Посол России в Испании рассказал о работе в стройотрядах в годы учебы

МАДРИД, 4 фев – РИА Новости, Елена Шестернина. Университет дружбы народов дал очень высокий уровень образования, в том числе языковую подготовку, но не только – студенты в 1970-е работали летом на целине и строили БАМ, поделился с РИА Новости своими воспоминаниями выпускник вуза, посол России в Испании Юрий Корчагин

Пятого февраля Российский университет дружбы народов отметит 60-летие. Глава российского диппредставительства в Испании Корчагин, учившийся в нем с 1971 по 1977 годы на историко-филологическом факультете, получил приглашение от ректора Владимира Филиппова и поедет в Москву, чтобы принять участие в торжествах.

"Куда поступать после армии, мы решали вместе с другом. На тот момент Университет дружбы народов был относительно новым учебным заведением, с большим будущим, в нем была великолепная языковая школа, по уровню подготовки он конкурировал с ИнЯзом и МГИМО. А мы хотели учить иностранные языки", - рассказал Корчагин.

Первым языком был английский, вторым – испанский. Учиться приходилось много, на первом курсе только английского 24-26 часов в неделю. "После первого года человек уже практически свободно говорил, была очень хорошая методика", - рассказывает посол. Русский язык иностранцам (на тот момент в университете их было очень много, в основном из Африки, Азии и Латинской Америки) также преподавали на очень высоком уровне. За год на подготовительном факультете русскому учили так, что можно было дальше осваивать специальность наравне с советскими студентами.

Иностранцы

В группе, где учился Корчагин, было двадцать человек – из них восемь советских студентов, двенадцать иностранцев. "Общаться со сверстниками из других стран было очень интересно. Я с большой теплотой вспоминаю об этом. В первые годы я жил в общежитии на ул. Миклухо-Маклая. Сначала в одной комнате с молодым человеком, приехавшим из Индонезии. Потом с чилийским студентом, который спасался в СССР от диктатуры Пиночета. По тем временам общежитие было благоустроенное, была общая кухня, где каждый готовил свои национальные блюда. Для иностранцев общежитие было отличной возможностью совершенствовать русский", - вспоминает Корчагин.

Студенты в основном жили небогато, на всем экономили, но были и исключения. "Как-то зашли к студенту-иностранцу в комнату, а у него стоял личный холодильник. Для нас это было немыслимо. В шкафу - несколько пар обуви. Это поразило: у меня тогда была одна пара на все случаи жизни", - смеется посол.

Некоторые из иностранных студентов остались в СССР и после учебы – кто-то женился, кто-то не захотел уезжать, кто-то не мог этого сделать по политическим причинам, например, в Чили. Из группы, в которой учился Корчагин, все иностранцы вернулись на родину.

"Большинство хотели вернуться, чтобы помочь своему государству развиваться. У университета была отличная база: были очень востребованы профессии инженера, сельскохозяйственные, медицинские. Направление студентов на учебу в СССР помогало этим странам создавать собственные кадры", - говорит Корчагин. Многие выпускники сделали блестящие карьеры, а некоторые дослужились до министерских и даже президентских постов.

Латиноамериканцы в тайге

Летом работали в стройотрядах. Первый опыт Корчагин приобрел еще до начала учебы, сразу после поступления, на строительстве главного здания университета - "креста". "В те годы мы все записывались в стройотряды – это было интересно, модно, позволяло посмотреть собственную страну, для иностранцев это вообще была фантастика. Я поднимал целину – в Казахстане, в 200 км от Целинограда (сейчас Нур-Султан, до этого Астана – ред.), когда там ничего не было. Работал на строительстве БАМа. В Сибири работать тяжело, мы рыли в вечной мерзлоте котлованы для опор электропередач. А вечером собирались у костра, пели песни. Палатки, тайга и огромные звезды. Латиноамериканские ребята пели под гитару, девчонки в романтическом настроении плакали", - вспоминает Корчагин.

Учиться было интересно, занятия практически никто не прогуливал – и все благодаря преподавателям, которые сумели заинтересовать студентов. "Учителя были очень хорошие. Преподаватель английского языка Елена Калемина, историк Анатолий Сергеевич Протопопов, у которого я защищал курсовые и диплом, филолог-испанист Наталья Михайловна Фирсова, историк Таисия Николаевна Матулис. Эти люди искренне хотели передать свои знания. Это чувствовалось, учиться реально хотелось, было ощущение, что это нужно тебе", - рассказал посол.

Гардеробщица узнает даже президента

Университет Корчагин закончил с красным дипломом в 1977 году. "Мы завершили учебу раньше, чем в других вузах. В апреле я защитил диплом, в это время МИД искал специалиста с испанским языком, чтобы отправить на работу в Мексику. Так я уехал в первую командировку", - рассказал он. Распределения в РУДН, в отличие от многих советских вузов, не было. Но выпускники были востребованы, уровень образования был высокий, и работу найти после окончания было несложно.

С некоторыми однокурсниками позже случайно встречались в командировках. "У меня был друг Рашид Габдуллин, мы с ним всю учебу просидели за одной партой, а затем неожиданно встретились в Мексике, он там работал корреспондентом "Комсомольской правды". На юбилеи факультета или университета я всегда пытаюсь попасть, если нахожусь в Москве", - говорит Корчагин.

До направления в Испанию в качестве руководителя диппредставительства Корчагин в течение нескольких лет возглавлял Латиноамериканский департамент МИД. Когда приезжали главы латиноамериканских государств, рассказывает он, российские дипломаты всегда предлагали включить в их программу посещение РУДН и встречу со студентами из их стран.