Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T10:27+0300
https://ria.ru/20200204/1564224851.html
Посол России в Испании рассказал о работе в стройотрядах в годы учебы
https://cdn22.img.ria.ru/images/144949/79/1449497901_0:97:908:608_1036x0_80_0_0_a5c401a775c3d2476888d5ca32626e71.jpg
РИА Новости

Посол России в Испании рассказал о работе в стройотрядах в годы учебы

10:27 04.02.2020
342
© РИА Новости / Сергей СарымовПосол РФ в Испании Юрий Корчагин
Посол РФ в Испании Юрий Корчагин
© РИА Новости / Сергей Сарымов
Посол РФ в Испании Юрий Корчагин. Архивное фото
МАДРИД, 4 фев – РИА Новости, Елена Шестернина. Университет дружбы народов дал очень высокий уровень образования, в том числе языковую подготовку, но не только – студенты в 1970-е работали летом на целине и строили БАМ, поделился с РИА Новости своими воспоминаниями выпускник вуза, посол России в Испании Юрий Корчагин.
Пятого февраля Российский университет дружбы народов отметит 60-летие. Глава российского диппредставительства в Испании Корчагин, учившийся в нем с 1971 по 1977 годы на историко-филологическом факультете, получил приглашение от ректора Владимира Филиппова и поедет в Москву, чтобы принять участие в торжествах.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время проведения Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
14 октября 2019, 19:45
Лавров рассказал, как варил бетон во времена стройотрядов
"Куда поступать после армии, мы решали вместе с другом. На тот момент Университет дружбы народов был относительно новым учебным заведением, с большим будущим, в нем была великолепная языковая школа, по уровню подготовки он конкурировал с ИнЯзом и МГИМО. А мы хотели учить иностранные языки", - рассказал Корчагин.
Первым языком был английский, вторым – испанский. Учиться приходилось много, на первом курсе только английского 24-26 часов в неделю. "После первого года человек уже практически свободно говорил, была очень хорошая методика", - рассказывает посол. Русский язык иностранцам (на тот момент в университете их было очень много, в основном из Африки, Азии и Латинской Америки) также преподавали на очень высоком уровне. За год на подготовительном факультете русскому учили так, что можно было дальше осваивать специальность наравне с советскими студентами.
Президент РФ Владимир Путин и ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий (слева) на встрече со студентами
25 января 2017, 16:18
Путин рассказал студентам о своем участии в стройотряде

Иностранцы

В группе, где учился Корчагин, было двадцать человек – из них восемь советских студентов, двенадцать иностранцев. "Общаться со сверстниками из других стран было очень интересно. Я с большой теплотой вспоминаю об этом. В первые годы я жил в общежитии на ул. Миклухо-Маклая. Сначала в одной комнате с молодым человеком, приехавшим из Индонезии. Потом с чилийским студентом, который спасался в СССР от диктатуры Пиночета. По тем временам общежитие было благоустроенное, была общая кухня, где каждый готовил свои национальные блюда. Для иностранцев общежитие было отличной возможностью совершенствовать русский", - вспоминает Корчагин.
Студенты в основном жили небогато, на всем экономили, но были и исключения. "Как-то зашли к студенту-иностранцу в комнату, а у него стоял личный холодильник. Для нас это было немыслимо. В шкафу - несколько пар обуви. Это поразило: у меня тогда была одна пара на все случаи жизни", - смеется посол.
Некоторые из иностранных студентов остались в СССР и после учебы – кто-то женился, кто-то не захотел уезжать, кто-то не мог этого сделать по политическим причинам, например, в Чили. Из группы, в которой учился Корчагин, все иностранцы вернулись на родину.
"Большинство хотели вернуться, чтобы помочь своему государству развиваться. У университета была отличная база: были очень востребованы профессии инженера, сельскохозяйственные, медицинские. Направление студентов на учебу в СССР помогало этим странам создавать собственные кадры", - говорит Корчагин. Многие выпускники сделали блестящие карьеры, а некоторые дослужились до министерских и даже президентских постов.
В аудитории ВУЗа.
10 августа 2018, 14:30
МГИМО и РУДН назвали самые популярные факультеты среди абитуриентов

Латиноамериканцы в тайге

Летом работали в стройотрядах. Первый опыт Корчагин приобрел еще до начала учебы, сразу после поступления, на строительстве главного здания университета - "креста". "В те годы мы все записывались в стройотряды – это было интересно, модно, позволяло посмотреть собственную страну, для иностранцев это вообще была фантастика. Я поднимал целину – в Казахстане, в 200 км от Целинограда (сейчас Нур-Султан, до этого Астана – ред.), когда там ничего не было. Работал на строительстве БАМа. В Сибири работать тяжело, мы рыли в вечной мерзлоте котлованы для опор электропередач. А вечером собирались у костра, пели песни. Палатки, тайга и огромные звезды. Латиноамериканские ребята пели под гитару, девчонки в романтическом настроении плакали", - вспоминает Корчагин.
Учиться было интересно, занятия практически никто не прогуливал – и все благодаря преподавателям, которые сумели заинтересовать студентов. "Учителя были очень хорошие. Преподаватель английского языка Елена Калемина, историк Анатолий Сергеевич Протопопов, у которого я защищал курсовые и диплом, филолог-испанист Наталья Михайловна Фирсова, историк Таисия Николаевна Матулис. Эти люди искренне хотели передать свои знания. Это чувствовалось, учиться реально хотелось, было ощущение, что это нужно тебе", - рассказал посол.
БАМ
8 июля 2019, 01:27
Байкало‑Амурская магистраль (БАМ)

Гардеробщица узнает даже президента

Университет Корчагин закончил с красным дипломом в 1977 году. "Мы завершили учебу раньше, чем в других вузах. В апреле я защитил диплом, в это время МИД искал специалиста с испанским языком, чтобы отправить на работу в Мексику. Так я уехал в первую командировку", - рассказал он. Распределения в РУДН, в отличие от многих советских вузов, не было. Но выпускники были востребованы, уровень образования был высокий, и работу найти после окончания было несложно.
С некоторыми однокурсниками позже случайно встречались в командировках. "У меня был друг Рашид Габдуллин, мы с ним всю учебу просидели за одной партой, а затем неожиданно встретились в Мексике, он там работал корреспондентом "Комсомольской правды". На юбилеи факультета или университета я всегда пытаюсь попасть, если нахожусь в Москве", - говорит Корчагин.
До направления в Испанию в качестве руководителя диппредставительства Корчагин в течение нескольких лет возглавлял Латиноамериканский департамент МИД. Когда приезжали главы латиноамериканских государств, рассказывает он, российские дипломаты всегда предлагали включить в их программу посещение РУДН и встречу со студентами из их стран.
Президент Гайаны Бхаррат Джагдео закончил университет в 1990 году. "Рассказывают, что гардеробщица, когда он приехал в университет уже в качестве президента, его узнала, вспомнила, как он вечно в Москве мерз и сдавал ей пальто", - смеется Корчагин.
Посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин. Архивное фото
10 февраля 2018, 12:00
Юрий Корчагин: испанцы знают не только водку, медведя и шапку-ушанку
010000
Обсудить 1
Юрий КорчагинЛатинская АмерикаРУДНМГИМООбщество
Рекомендуем
Беглецы из Алькатраса: Фрэнк Моррис, Джон Энглин, Кларенс Энглин
От "Бутырки" до "Алькатраса": как сбегали из самых суровых тюрем
Участница Черкасовского движения по восстановлению Сталинграда в 1943 году Галина Марказинова
Волгоградка поделилась воспоминаниями о Сталинградской битве
Билли Айлиш на 62-й церемонии вручения наград академии звукозаписи США Грэмми. 26 января 2020
Нарисовавшая Айлиш для Vogue школьница рассказала, как стать успешным
Ялтинская конференция
Британский эксперт дал оценку Ялтинской конференции
Заправка бензином автомобиля на автозаправочной станции
Россия заняла второе место среди стран Европы по дешевизне бензина
Пассажиры в международном аэропорту Владивостока
"Уральские авиалинии" объяснили отказ вывозить из Китая граждан СНГ
Церемония открытия 34-го Московского Международного кинофестиваля
Долецкая похвалила рисунок пермской школьницы на обложке Vogue
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Депутат Госдумы посоветовал Эрдогану снять "вашингтонские очки"
Пятиклассник в Ханты-Мансийском автономном округе спас младшего брата при пожаре
Пятиклассник в Югре спас младшего брата при пожаре
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Политолог рассказал об ошибке Зеленского на встрече с Эрдоганом
Оскверненный памятник на площади Победы Кызыла
В Кызыле осквернили памятник участникам Великой Отечественной войны
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06В России могут ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28В ФПИ рассказали о ходе создания человека-амфибии
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния