Министром образования Поморья стал ветеран Вооруженных сил

МУРМАНСК, 4 фев – РИА Новости. Губернатор Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назначил министром образования и науки региона ветерана Вооруженных сил капитана 1 ранга запаса Олега Полухина, который 10 лет возглавлял архангельский кадетский корпус, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Полухин - капитан I ранга запаса, ветеран Вооруженных сил РФ, Почетный работник общего образования РФ, в 2015 году вошел в состав Общественной палаты Архангельской области. На протяжении последних двух лет возглавлял комиссию по науке, воспитанию и просвещению.

"Последние 10 лет Олег Полухин работал директором Архангельского морского кадетского корпуса имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Сделал образцовое на сегодняшний день учебное заведение", - сообщили в пресс-службе.

В 2013 году Полухин окончил Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова по специальности "Государственное и муниципальное управление", по мнению главы региона, управленческий опыт министру пригодится и на новом посту.