Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
2020-02-04T10:25+0300
https://ria.ru/20200204/1564224788.html
Министром образования Поморья стал ветеран Вооруженных сил
https://cdn25.img.ria.ru/images/156275/99/1562759940_611:104:3935:1974_1036x0_80_0_0_db291ac8a7ee25bc27181e7b21d2701b.jpg
РИА Новости

Министром образования Поморья стал ветеран Вооруженных сил

10:25 04.02.2020
229
© Depositphotos / Ilin_RomanАрхангельск
Архангельск
© Depositphotos / Ilin_Roman
МУРМАНСК, 4 фев – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назначил министром образования и науки региона ветерана Вооруженных сил капитана 1 ранга запаса Олега Полухина, который 10 лет возглавлял архангельский кадетский корпус, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Полухин - капитан I ранга запаса, ветеран Вооруженных сил РФ, Почетный работник общего образования РФ, в 2015 году вошел в состав Общественной палаты Архангельской области. На протяжении последних двух лет возглавлял комиссию по науке, воспитанию и просвещению.

"Последние 10 лет Олег Полухин работал директором Архангельского морского кадетского корпуса имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Сделал образцовое на сегодняшний день учебное заведение", - сообщили в пресс-службе.

В 2013 году Полухин окончил Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова по специальности "Государственное и муниципальное управление", по мнению главы региона, управленческий опыт министру пригодится и на новом посту.
Новому министру предстоит справиться с рядом серьезных вызовов, в частности, продолжить работу по созданию научно-образовательного центра мирового уровня в Архангельске.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
13 декабря 2019, 13:00Архангельская область
Игорь Орлов: все годы я делал работу, за которую мне не стыдно
700004
Обсудить 0
Архангельская областьИгорь ОрловАрхангельская областьОбразование - Общество
Рекомендуем
Украина. Хроника огненных лет: обстрелы Горловки
Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки
Праздничный стол
В Архангельской области жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду
Крымская школа
Из учебников истории Крыма изъяли главу о коллаборационизме в войну
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пьяный подполковник полиции устроил ДТП в Нижегородской области
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин оценил ситуацию с финансированием образовательных программ
Танк Т-90 индийской армии
Россия и Индия продлили лицензию на производство танков Т-90С
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Посол РФ в Испании Юрий Корчагин
Посол России в Испании рассказал о работе в стройотрядах в годы учебы
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Эксперт прокомментировал заявления Киева о новых исках против России
Павильон Роскосмоса
"Роскосмос" не планировал участвовать в Singapore Airshow
Снег в Крыму
Синоптики предупредили крымчан о морозах до 15 градусов
Ялтинская конференция
Британский эксперт дал оценку Ялтинской конференции
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Комитет ГД одобрил проект о внесудебном признании граждан банкротами
Игорь Галь
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06В России могут ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28В ФПИ рассказали о ходе создания человека-амфибии
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния