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В Архангельской области жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду
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РИА Новости

В Архангельской области жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду

10:20 04.02.2020 (обновлено: 16:11 04.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПраздничный стол
Праздничный стол
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Праздничный стол. Архивное фото
МУРМАНСК, 4 фев — РИА Новости. Жительница Архангельской области призналась, что убила мужа, который во время визита гостей сделал ей замечание из-за "не того" блюда, сообщает во вторник региональное управление СК России.
Трагедия произошла в минувшие выходные в городе Коряжме: 52-летняя женщина, по данным следствия, зарезала 54-летнего супруга. По ее словам, все произошло во время застолья со спиртным.

"Из-за того, что супруг в грубой форме сделал ей замечание, что она приготовила не то блюдо, между ними произошла ссора. Глава семьи ударил ее рукой по губам, а она, в порыве гнева, схватила кухонный нож и ударила его в грудь. Гости вызвали скорую помощь, но супруг скончался до прибытия медиков", — говорится в релизе.

За убийство женщине грозит длительный срок заключения. Начала суда она, возможно, будет дожидаться в СИЗО — именно на такой мере будет настаивать следствие.
Женщина в наручниках. Архивное фото
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Следственный комитет РФМурманскКоряжмаРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Ну получается то не за еду,а все таки за поднятую на неё руку.
4 февраля, 10:23
Татьяна Бондарева
123211210
Всё равно он был обречён, просто отрава еще не подействовала...
4 февраля, 10:29
Von Stirliz
216011516
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