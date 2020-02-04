В Архангельской области жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду

"Из-за того, что супруг в грубой форме сделал ей замечание, что она приготовила не то блюдо, между ними произошла ссора. Глава семьи ударил ее рукой по губам, а она, в порыве гнева, схватила кухонный нож и ударила его в грудь. Гости вызвали скорую помощь, но супруг скончался до прибытия медиков", — говорится в релизе.