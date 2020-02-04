Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T10:19+0300
https://ria.ru/20200204/1564224369.html
Правительство Таиланда взяло под контроль цены на маски и спирт
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564193057_0:345:2899:1976_1036x0_80_0_0_b9f6dc8d8d75b4c2f37b42cce98a3373.jpg
РИА Новости

Правительство Таиланда взяло под контроль цены на маски и спирт

10:14 04.02.2020 (обновлено: 10:19 04.02.2020)
1105
© REUTERS / Soe Zeya TunСотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
БАНГКОК, 4 фев – РИА Новости. Правительство Таиланда во вторник внесло хирургические маски, медицинский спирт и спиртовые продукты для дезинфекции в особый список товаров, цены на которые контролирует государство, сообщает интернет-версия газеты Bangkok Post.
Мера принята в связи с возникновением ажиотажного спроса на эти изделия из-за вспышки нового коронавируса, говорится в сообщении.
Теперь маски, медицинский спирт и спиртовые средства дезинфекции подпадают под действие закона о контроле цен на потребительские продукты из "особого списка", принятого в 1999 году. Спекуляция ими будет караться тюремным сроком до семи лет и/или штрафом до 4,5 тысячи долларов, то есть так же как спекуляция бензином, дизельным топливом и другими важнейшими нефтепродуктами, пишет издание.
Коронавирус 2019-nCoV
3 февраля, 01:33
В Таиланде врачи создали комбинацию лекарств для лечения коронавируса
630000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТаиландВ мире
Рекомендуем
Обработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
На базе ВМС Таиланда открыли карантинный центр
Прохожие в защитных масках на одной из улиц
В Таиланде сообщили о шести новых случаях заражения коронавирусом
Туристы готовятся к снорклингу, Таиланд
Эксперты: на курортах Таиланда нет случаев заражения коронавирусом
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
В Таиланде выздоровели восемь инфицированных коронавирусом человек
Коронавирус 2019-nCoV
В Таиланде врачи создали комбинацию лекарств для лечения коронавируса
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Проверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй
Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Бортпроводницы рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Роспотребнадзор призвал усилить контроль на внутренних рейсах
Праздничный стол
В Архангельской области жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду
Казино в Макао
Макао из-за коронавируса на полмесяца остановит игорный бизнес
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
В Бельгии зарегистрирован первый случай коронавируса
Девушка в защитной маске в Бангкоке
СМИ: Бангкок приостановил крупные стройки из-за загрязнения воздуха
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Коронавирус 2019-nCoV
СМИ: в Гонконге выявили первый случай смерти от нового коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06В России могут ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28В ФПИ рассказали о ходе создания человека-амфибии
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния