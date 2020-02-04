Правительство Таиланда взяло под контроль цены на маски и спирт

Теперь маски, медицинский спирт и спиртовые средства дезинфекции подпадают под действие закона о контроле цен на потребительские продукты из "особого списка", принятого в 1999 году. Спекуляция ими будет караться тюремным сроком до семи лет и/или штрафом до 4,5 тысячи долларов, то есть так же как спекуляция бензином, дизельным топливом и другими важнейшими нефтепродуктами, пишет издание.