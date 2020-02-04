Синоптики предупредили крымчан о морозах до 15 градусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Гидрометцентр полуострова предупредил о резком похолодании в Крыму к выходным, которое будет сопровождаться снегопадами, шквалистым ветром, гололедом.
"Завтра начнется прохождение южного циклона, в связи с этим сильные, местами очень сильные дожди, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, в порывах до 28. Далее начнет поступать арктический холодный воздух: 6 февраля дождь перейдет в мокрый снег, 7 февраля уже сильный снег. На дорогах гололедица, гололедные отложения. Температура воздуха резко понижается: 8 и 9 февраля днем 5-10 градусов мороза, ночью 10-15 градусов мороза", - сказала директор крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Морозы задержатся в Крыму на четыре дня, с 11 февраля арктический воздух покинет полуостров и начнется потепление, сказала Любецкая. Ночные температуры будут в районе нуля градусов, днем – теплее, добавила синоптик.
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