Из учебников истории Крыма изъяли главу о коллаборационизме в войну

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Учебники истории Учебники истории Крыма для учеников 10-х классов возвращены в школы с изъятой из них главой о коллаборационизме представителей некоторых народов полуострова в годы фашистской оккупации, сообщил заместитель министра образования, науки и молодежи Айдер Аблятипов.

Ранее совет крымских татар обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой изъять из всех школьных и публичных библиотек республики учебник по истории Крыма для 10-х классов. В обращении отмечалось, что крымские татары в учебном пособии представлены как коллаборанты, пособники немецких оккупантов. Автор раздела "Национальная политика оккупантов. Коллаборационизм" доктор политических наук Сергей Юрченко отметил, что материал основывается на фондах Государственного архива РФ, опубликованных и неопубликованных материалах Госархива Крыма, архивах спецслужб, результатах исследований других авторов. Позднее в минобразования Крыма сообщили, что глава будет изъята из учебников.

"Да, учебники эти используются в учебном процессе, были удалены несколько страниц, где говорилось о представителях некоторых народов, проживающих на территории Крыма, которые сотрудничали с немецкими оккупантами", - сказал Аблятипов РИА Новости.

Указанный раздел вызвал "определенную социальную напряженность", а изъятие страниц было сделано в соответствии с культурно-историческим стандартом, утвержденным президентом России, добавил Аблятипов. Он не стал комментировать способ, которым были удалены страницы из пособия, отметив, что сам учебник "достаточно хороший".