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2020-02-04T10:07+0300
https://ria.ru/20200204/1564224047.html
Из учебников истории Крыма изъяли главу о коллаборационизме в войну
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РИА Новости

Из учебников истории Крыма изъяли главу о коллаборационизме в войну

10:07 04.02.2020
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© РИА Новости / Александр Полегенько Крымская школа
Крымская школа
© РИА Новости / Александр Полегенько
Крымская школа. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Учебники истории Крыма для учеников 10-х классов возвращены в школы с изъятой из них главой о коллаборационизме представителей некоторых народов полуострова в годы фашистской оккупации, сообщил заместитель министра образования, науки и молодежи Айдер Аблятипов.
Ранее совет крымских татар обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой изъять из всех школьных и публичных библиотек республики учебник по истории Крыма для 10-х классов. В обращении отмечалось, что крымские татары в учебном пособии представлены как коллаборанты, пособники немецких оккупантов. Автор раздела "Национальная политика оккупантов. Коллаборационизм" доктор политических наук Сергей Юрченко отметил, что материал основывается на фондах Государственного архива РФ, опубликованных и неопубликованных материалах Госархива Крыма, архивах спецслужб, результатах исследований других авторов. Позднее в минобразования Крыма сообщили, что глава будет изъята из учебников.
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"Да, учебники эти используются в учебном процессе, были удалены несколько страниц, где говорилось о представителях некоторых народов, проживающих на территории Крыма, которые сотрудничали с немецкими оккупантами", - сказал Аблятипов РИА Новости.
Указанный раздел вызвал "определенную социальную напряженность", а изъятие страниц было сделано в соответствии с культурно-историческим стандартом, утвержденным президентом России, добавил Аблятипов. Он не стал комментировать способ, которым были удалены страницы из пособия, отметив, что сам учебник "достаточно хороший".
В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума 2014 года президент России издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.
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Сергей Аксенов (политик)КрымРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ну тогда некоторые народы Крыма пускай уже перестанут носиться со своей излюбленной темой про депортацию, раз забудьте про коллаборационизм - забудьте и про депортацию
4 февраля, 10:16
Алексей Бершов
3200001
Опять на те же грабли? В СССР старательно замалчивали "подвиги" национальных дивизий СС, чтобы не "разрушать братство народов"... Что из этого получилось мы наблюдаем сейчас. :-/
4 февраля, 10:13
Владислав Леончук
2500000
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