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Роспотребнадзор призвал усилить контроль на внутренних рейсах
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РИА Новости

Роспотребнадзор призвал усилить контроль на внутренних рейсах

10:05 04.02.2020 (обновлено: 11:35 04.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБортпроводницы рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Бортпроводницы рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор считает необходимым организовать дополнительный контроль при перелетах в рамках борьбы с новым коронавирусом.
"Проведена оценка потребностей для оснащения аэропортов оборудованием дистанционного измерения, мы ведем этот контроль, чтобы понять, везде ли оборудовано, в настоящий момент дефицита не испытываем, тем не менее есть потребность дополнительного контроля на внутренних рейсах, учитывая перемещение внутри страны", — сказал заместитель главы ведомства Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Новый коронавирус

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 20 тысяч человек, более 420 умерли.
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Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
Заболевание передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам.
Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.
Вице-премьер Татьяна Голикова 31 января объявила о решении правительства закрыть все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Самолеты оттуда прилетают в отдельный терминал Шереметьево.
Кроме того, с 3 февраля РЖД полностью прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорГосдума РФМоскваРоссияОбщество
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