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Макао из-за коронавируса на полмесяца остановит игорный бизнес
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РИА Новости

Макао из-за коронавируса на полмесяца остановит игорный бизнес

10:02 04.02.2020
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© РИА Новости / Юлия БатырьКазино в Макао
Казино в Макао
© РИА Новости / Юлия Батырь
Казино в Макао. Архивное фото
ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Власти специального административного района Макао на юге Китая приняли решение на 2 недели приостановить работу всей игорной индустрии из-за распространения нового типа коронавируса, заявил на пресс-конференции во вторник глава администрации специального административного района Макао Хэ Ичэн.
"В связи с тем, что девятый человек в Макао, у которого была подтверждена пневмония, вызванная новым типом коронавируса, работал в игорной индустрии, было принято решение приостановить на полмесяца работу всей игорной индустрии и связанных с ней отраслей развлечений", - заявил Хэ Ичэн.
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Он отметил, что это решение было крайне трудным, но исходя их нынешней оценки экономики специального административного района, Макао может себе позволить такой перерыв.
Ранее сотрудникам казино в Макао рекомендовали носить маски после того, как у женщины, посещавшей заведение, диагностировали заболевание.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.
Специальный административный район Макао является крупным финансовым центром, известным своими казино, ипподромом и ночными клубами. Макао – единственное место в Китае, где игорный бизнес легален и есть казино, в связи с этим большую часть доходов в бюджет, около 80%, приносит именно игорный бизнес.
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