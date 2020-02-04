Макао из-за коронавируса на полмесяца остановит игорный бизнес

ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Власти специального административного района Власти специального административного района Макао на юге Китая приняли решение на 2 недели приостановить работу всей игорной индустрии из-за распространения нового типа коронавируса , заявил на пресс-конференции во вторник глава администрации специального административного района Макао Хэ Ичэн.

"В связи с тем, что девятый человек в Макао, у которого была подтверждена пневмония, вызванная новым типом коронавируса, работал в игорной индустрии, было принято решение приостановить на полмесяца работу всей игорной индустрии и связанных с ней отраслей развлечений", - заявил Хэ Ичэн.

Он отметил, что это решение было крайне трудным, но исходя их нынешней оценки экономики специального административного района, Макао может себе позволить такой перерыв.

Ранее сотрудникам казино в Макао рекомендовали носить маски после того, как у женщины, посещавшей заведение, диагностировали заболевание.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.