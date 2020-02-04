"Уральские авиалинии" объяснили отказ вывозить из Китая граждан СНГ

Во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что в китайском аэропорту Сиань-Сяньян представители авиакомпании отказались пустить на борт в Екатеринбург около 70 граждан СНГ с билетами на рейс. Пресс-служба МИД Армении ранее сообщала, что купившие билеты на рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" граждане страны не смогли вылететь из Китая, так как им было отказано в регистрации, стоимость билета компенсирована. Ведомство не уточнило, из какого города не смогли вылететь граждане Армении и куда направлялся рейс.