"Уральские авиалинии" объяснили отказ вывозить из Китая граждан СНГ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с февраля имеет право перевозить на чартерных рейсах из Китая только россиян, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе авиаперевозчика.
Во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что в китайском аэропорту Сиань-Сяньян представители авиакомпании отказались пустить на борт в Екатеринбург около 70 граждан СНГ с билетами на рейс. Пресс-служба МИД Армении ранее сообщала, что купившие билеты на рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" граждане страны не смогли вылететь из Китая, так как им было отказано в регистрации, стоимость билета компенсирована. Ведомство не уточнило, из какого города не смогли вылететь граждане Армении и куда направлялся рейс.
"Согласно распоряжению правительства Российской Федерации № 140-р от 30.01.2020 авиакомпания "Уральские авиалинии" с 01.02.2020 приостановила выполнение регулярных рейсов в /из КНР. С этого дня авиакомпания выполняет только чартерные рейсы. Заявки на получение разрешений на выполнение чартерных рейсов были отправлены авиационным властям КНР. Согласно полученному разрешению авиакомпания имеет право перевозить исключительно граждан РФ", - сказали в пресс-службе перевозчика.
Там также уточнили, что пассажиры из стран СНГ могут обратиться в службу поддержки пассажиров авиакомпании, чтобы вернуть денежные средства без штрафов и комиссий.