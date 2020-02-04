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"Уральские авиалинии" объяснили отказ вывозить из Китая граждан СНГ
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РИА Новости

"Уральские авиалинии" объяснили отказ вывозить из Китая граждан СНГ

09:59 04.02.2020 (обновлено: 10:03 04.02.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПассажиры в международном аэропорту Владивостока
Пассажиры в международном аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с февраля имеет право перевозить на чартерных рейсах из Китая только россиян, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе авиаперевозчика.
Во вторник газета "Коммерсантъ" сообщила, что в китайском аэропорту Сиань-Сяньян представители авиакомпании отказались пустить на борт в Екатеринбург около 70 граждан СНГ с билетами на рейс. Пресс-служба МИД Армении ранее сообщала, что купившие билеты на рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" граждане страны не смогли вылететь из Китая, так как им было отказано в регистрации, стоимость билета компенсирована. Ведомство не уточнило, из какого города не смогли вылететь граждане Армении и куда направлялся рейс.
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"Согласно распоряжению правительства Российской Федерации № 140-р от 30.01.2020 авиакомпания "Уральские авиалинии" с 01.02.2020 приостановила выполнение регулярных рейсов в /из КНР. С этого дня авиакомпания выполняет только чартерные рейсы. Заявки на получение разрешений на выполнение чартерных рейсов были отправлены авиационным властям КНР. Согласно полученному разрешению авиакомпания имеет право перевозить исключительно граждан РФ", - сказали в пресс-службе перевозчика.
Там также уточнили, что пассажиры из стран СНГ могут обратиться в службу поддержки пассажиров авиакомпании, чтобы вернуть денежные средства без штрафов и комиссий.
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Распространение нового коронавирусаСНГУральские авиалинииКитайРоссияАрменияЭкономика
Популярные комментарии
все правильно сделали красавчики, еще бы государство также поддерживало бы прежде всего своих граждан, а не граждан недружественных стран
4 февраля, 14:15
uri K
1200003
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