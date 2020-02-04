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2020-02-04T14:37+0300
https://ria.ru/20200204/1564223692.html
Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки
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РИА Новости

Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки

09:58 04.02.2020 (обновлено: 14:37 04.02.2020)
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Следственный комитет России в рамках проекта "Украина. Хроника огненных лет" показал фотографию украинского полковника, разыскиваемого за причастность к артиллерийскому обстрелу 26 мая 2015 года донецкой Горловки, во время которого пострадала многодетная семья Тув.
В результате попадания снаряда погибли отец семейства и 11-летняя дочь. Двухлетний ребенок получил множественные осколочные ранения, а новорожденный был контужен. Мать семейства Анна Тув лишилась руки. В 2019 году ее кандидатура была выдвинута на Нобелевскую премию мира.

"Лица, привлекаемые к ответственности - командир 44 отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович", - говорится в видео на официальном канале СК на YouTube.

По данным ведомства, Лисовой причастен к совершению преступления, предусмотренного статьей 356 УК РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". В январе 2018 года он был объявлен в международный розыск.
Следственный комитет заявляет, что целью преступления украинских военнослужащих было "полное уничтожение национальной группы русскоязычных лиц, в том числе малолетних, проживающих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Анна Тув
18 января 2019, 18:12
Жительницу Донбасса выдвинули на Нобелевскую премию мира
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет РФМоскваООНВ мире
Популярные комментарии
Израиль уже через месяц замочил бы красавца, а тут мусоляТ, фотки ОНИ публикуют. Полнейшая импотенция СК
4 февраля, 10:01
Valery Petrov
2201009
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