Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Следственный комитет России в рамках проекта "Украина. Хроника огненных лет" показал фотографию украинского полковника, разыскиваемого за причастность к артиллерийскому обстрелу 26 мая 2015 года донецкой Горловки, во время которого пострадала многодетная семья Тув.

В результате попадания снаряда погибли отец семейства и 11-летняя дочь. Двухлетний ребенок получил множественные осколочные ранения, а новорожденный был контужен. Мать семейства Анна Тув лишилась руки. В 2019 году ее кандидатура была выдвинута на Нобелевскую премию мира.

"Лица, привлекаемые к ответственности - командир 44 отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины полковник Лисовой Олег Петрович", - говорится в видео на официальном канале СК на YouTube.

По данным ведомства, Лисовой причастен к совершению преступления, предусмотренного статьей 356 УК РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". В январе 2018 года он был объявлен в международный розыск.

Следственный комитет заявляет, что целью преступления украинских военнослужащих было "полное уничтожение национальной группы русскоязычных лиц, в том числе малолетних, проживающих на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики".