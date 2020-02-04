Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T09:54+0300
https://ria.ru/20200204/1564223611.html
СМИ: Бангкок приостановил крупные стройки из-за загрязнения воздуха
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564193057_0:345:2899:1976_1036x0_80_0_0_b9f6dc8d8d75b4c2f37b42cce98a3373.jpg
РИА Новости

СМИ: Бангкок приостановил крупные стройки из-за загрязнения воздуха

09:54 04.02.2020
278
© REUTERS / Soe Zeya TunДевушка в защитной маске в Бангкоке
Девушка в защитной маске в Бангкоке
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Девушка в защитной маске в Бангкоке. Архивное фото
БАНГКОК, 4 фев – РИА Новости. Строительные работы на крупных инфраструктурных объектах Бангкока, таких как новые небоскребы, развязки автомобильных дорог и новые линии метро, прекращены решением городских властей из-за высокой степени загрязнения воздуха пылевыми частицами, сообщает интернет-версия газеты Nation.
Работы на этих объектах остановлены на трое суток, говорится в сообщении.
В понедельник уровень загрязнения воздуха пылевыми частицами в таиландской столице вновь превысил безопасные значения. Во вторник утром в большинстве районов Бангкока уровень загрязнения превышал 70 микрограммов на один кубический метр воздуха, сообщает издание.
По информации городского метеорологического центра, пылевые частицы, включая дизельную сажу, сконцентрировались в атмосфере Бангкока в последние дни из-за отсутствия достаточно сильных ветров, которые обычно "выдувают" смог из города.
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
27 января, 16:45
Бангкок ввел меры против распространения коронавируса на транспорте
Главными виновниками загрязнения воздуха в Бангкоке считаются строительные объекты и дизельные двигатели грузовых автомобилей, городских автобусов старой конструкции и пикапов.
Городские власти объявили, что строительные работы будут возобновлены через три дня при улучшении качества воздуха в городе. В противном случае запрет на ведение строительных работ будет продлен, говорится в сообщении Nation.
302000
Обсудить 0
БангкокВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции в Греции
СМИ: на острове Лесбос после беспорядков задержали 40 мигрантов
Береговая линия города Новороссийска
Ученые назвали причину покраснения морской воды в Новороссийске
Ялтинская конференция
Британский эксперт дал оценку Ялтинской конференции
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил о сложных метеоусловиях в ряде европейских стран
Украина. Хроника огненных лет: обстрелы Горловки
Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Эксперт прокомментировал заявления Киева о новых исках против России
Пассажиры в международном аэропорту Владивостока
"Уральские авиалинии" объяснили отказ вывозить из Китая граждан СНГ
Врачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
В двух странах зафиксировали вспышки высокопатогенного птичьего гриппа
Сейсмограф. Архивное фото
В Зейском районе Приамурья произошло землетрясение магнитудой 4-4,5
Работа избирательного участка в городе Де-Мойн, Айова
Штаб Сандерса заявил о его победе на кокусах в Айове
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде оценили заявление министра юстиции Украины о новых исках
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике вечеринка закончилась вооруженным ограблением
Сотрудница аэропорта Суварнабхуми в защитной маске в Бангкоке
Правительство Таиланда взяло под контроль цены на маски и спирт
Президент США Дональд Трамп
Трамп победил на кокусах Республиканской партии в Айове
Обработка салона самолета авиакомпании Thai Airways в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
На базе ВМС Таиланда открыли карантинный центр
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06В России могут ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28В ФПИ рассказали о ходе создания человека-амфибии
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния