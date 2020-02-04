СМИ: Бангкок приостановил крупные стройки из-за загрязнения воздуха

Девушка в защитной маске в Бангкоке. Архивное фото

Девушка в защитной маске в Бангкоке

БАНГКОК, 4 фев – РИА Новости. Строительные работы на крупных инфраструктурных объектах Строительные работы на крупных инфраструктурных объектах Бангкока , таких как новые небоскребы, развязки автомобильных дорог и новые линии метро, прекращены решением городских властей из-за высокой степени загрязнения воздуха пылевыми частицами, сообщает интернет-версия газеты Nation

Работы на этих объектах остановлены на трое суток, говорится в сообщении.

В понедельник уровень загрязнения воздуха пылевыми частицами в таиландской столице вновь превысил безопасные значения. Во вторник утром в большинстве районов Бангкока уровень загрязнения превышал 70 микрограммов на один кубический метр воздуха, сообщает издание.

По информации городского метеорологического центра, пылевые частицы, включая дизельную сажу, сконцентрировались в атмосфере Бангкока в последние дни из-за отсутствия достаточно сильных ветров, которые обычно "выдувают" смог из города.

Главными виновниками загрязнения воздуха в Бангкоке считаются строительные объекты и дизельные двигатели грузовых автомобилей, городских автобусов старой конструкции и пикапов.