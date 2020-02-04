Британский эксперт дал оценку Ялтинской конференции

ЛОНДОН, 4 фев – РИА Новости, Мария Табак. Ялтинская конференция 1945 года должна служить для современных мировых лидеров примером того, как следует выстраивать приоритеты и договариваться, несмотря на серьезнейшие разногласия, заявил РИА Новости почетный секретарь британского Общества содействия в российских и советских исследованиях (SCRSS) и фонда "Советский мемориал" Ральф Гибсон в интервью, приуроченном к 75-летию знаменитой встречи Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта в Ялте.

"Первое, что стоит сказать о Ялтинской конференции – это то, что она была одной из серии встреч лидеров стран-союзников. На самом деле это что-то невероятное: три очень разных страны, США, Британия и Советский Союз, на протяжении долгого времени – больше четырех лет – согласовали стратегию военных действий, пошли на компромиссы, достигли соглашений, выполнили эти соглашения. Я считаю, что на Ялту следует смотреть не как на исключение, а именно как на часть процесса встреч между крупными державами, завершившихся конкретными действиями", - отметил Гибсон.

Он обратил внимание на то, что, хотя сотрудничество трех держав и не продлилось долго, многие результаты Ялтинской конференции, пусть и не в полной мере, выдержали тест времени: "Это базовое соглашение о границах в Европе, это сама идея пяти постоянных членов Совбеза ООН, обеспечивающих мир и предотвращающих мировые конфликты. Это и идея уважения к суверенитету стран".

По его мнению, современным лидерам очень не хватает способности договариваться.

"С моей точки зрения, нереалистично предполагать, что страны могут во всем соглашаться, и поэтому в отношениях должна быть выстроена система приоритетов, то, что немцы называют Realpolitik. В настоящее время у мира есть огромные проблемы, и не последней из них является опасность ядерной войны. Существование ядерного оружия – это фундаментальная опасность для нашей планеты. И, мне кажется, когда мы говорим о приоритетах мировых лидерах, эта проблема ядерной катастрофы несколько приглушается, потому что столько всего другого на повестке. При этом есть проблема изменения климата, для решения которой нужны ресурсы – финансовые и научные, многие из которых по-прежнему направлены на производство и развитие оружия, в том числе ядерного", - отметил Гибсон.

"В Ялте лидеры решали, что для них в данный момент является абсолютным приоритетом. Имея множество разногласий, они умели договориться по целому ряду ключевых вещей. И в 21 году нам, может быть нужна, современная версия этого: лидеры собираются вместе, может быть, в формате G20, и говорят: вот это наши приоритеты, и надо заниматься ими, оставив на время вопросы, по которым мы не согласны. А если Россия и Британия – а это два постоянных члена Совбеза ООН - не разговаривают друг с другом, то это значит, что у нас проблема!" - убежден собеседник агентства, по мнению которого негативное отношение к России в Великобритании является во многом наследием "холодной войны".