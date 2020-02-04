СМИ: на острове Лесбос после беспорядков задержали 40 мигрантов

АФИНЫ, 4 фев - РИА Новости. Греческая полиция задержала 40 нелегальных мигрантов за участие в беспорядках на острове Греческая полиция задержала 40 нелегальных мигрантов за участие в беспорядках на острове Лесбос в понедельник, сообщает издание Lesvos post.

Утром в понедельник прошёл марш под лозунгом "Свобода" с участием двух тысяч человек от центра приема и идентификации беженцев и мигрантов "Мориа" до города Митилини. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы остановить марш. Задержаны 13 человек. Вечером также произошли инциденты с участием мигрантов, задержаны 27 человек.

Ситуация на Лесбосе остается напряженной, пишет издание. Мигранты жалуются на тяжелые условия содержания в лагере в Мориа и требуют отправить их в континентальную часть Греции.

Издание сообщило, что вечером и ночью было несколько поджогов - горело выселенное здание в Мориа, затем неизвестные подожгли тростник возле селения Панайуда недалеко от Митилини.

Во второй половине дня в понедельник прошло "народное собрание" недовольных жителей городка Мориа, которые требовали обеспечить безопасность и закрыть лагерь мигрантов.

Губернатор островов северной части Эгейского моря Константинос Мутзурис назвал ситуацию взрывоопасной. На собрании он призвал всех сохранять спокойствие и не допускать радикальных действий.

Утром жители Мориа планируют провести свой марш в Митилини.

Министр миграции и убежища Нотис Митаракис не исключил, что беспорядки на Лесбосе были спровоцированы, власти расследуют их причины.