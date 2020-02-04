СМИ: на острове Лесбос после беспорядков задержали 40 мигрантов

АФИНЫ, 4 фев - РИА Новости. Греческая полиция задержала 40 нелегальных мигрантов за участие в беспорядках на острове Лесбос в понедельник, сообщает издание Lesvos post.
Утром в понедельник прошёл марш под лозунгом "Свобода" с участием двух тысяч человек от центра приема и идентификации беженцев и мигрантов "Мориа" до города Митилини. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы остановить марш. Задержаны 13 человек. Вечером также произошли инциденты с участием мигрантов, задержаны 27 человек.
Ситуация на Лесбосе остается напряженной, пишет издание. Мигранты жалуются на тяжелые условия содержания в лагере в Мориа и требуют отправить их в континентальную часть Греции.
Издание сообщило, что вечером и ночью было несколько поджогов - горело выселенное здание в Мориа, затем неизвестные подожгли тростник возле селения Панайуда недалеко от Митилини.
Во второй половине дня в понедельник прошло "народное собрание" недовольных жителей городка Мориа, которые требовали обеспечить безопасность и закрыть лагерь мигрантов.
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Губернатор островов северной части Эгейского моря Константинос Мутзурис назвал ситуацию взрывоопасной. На собрании он призвал всех сохранять спокойствие и не допускать радикальных действий.
Утром жители Мориа планируют провести свой марш в Митилини.
Министр миграции и убежища Нотис Митаракис не исключил, что беспорядки на Лесбосе были спровоцированы, власти расследуют их причины.
"Основной обязанностью государства является безопасность граждан. Эти печальные события подтверждают необходимость ускорения процедуры предоставления убежища, возвращения лиц, ищущих убежища, и создания закрытых и контролируемых центров. Само собой разумеется, нарушающее законы поведение не соответствует процедуре предоставления убежища", - говорится в заявлении министра, поступившем в РИА Новости.