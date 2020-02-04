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Эксперт прокомментировал заявления Киева о новых исках против России
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал заявления Киева о новых исках против России

09:44 04.02.2020
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© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заявления Киева о возможности подачи новых исков против России стоит расценивать как психологическое информационное давление, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Министр юстиции Украины Денис Малюська ранее заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды. По словам министра, Киев думает над обоснованностью и возможностью "подачи еще одного-двух исков в ближайшее время".
"Ничего удивительного, на мой взгляд, в этом нет. Хотя я думаю, что эти иски, наверное, не будут касаться нефтегазовых споров, потому что по идее мы должны были бы договориться об определенном компромиссе. Но если это все-таки произойдет, то станет совершенно очевидным, что ни на какие договорённости и компромиссы вообще с украинской стороной идти нельзя. В этом случае нам будет необходимо обороняться уже юридически", - сказал эксперт в беседе с РИА новости.
Учитывая, что пока нет никакой конкретики, можно предположить, что либо украинские власти сообщат об этом СМИ после подачи иска, либо что уже сам суд известит российскую сторону о том, что против нее подан иск, отметил эксперт.
Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека
Вчера, 08:22Сказано в эфире
"Политический раздражитель". Эксперт о возможных исках Украины к РФНа Украине анонсировали новые иски против России. Эта идея родилась не в Киеве, уверен эксперт Владимир Оленченко. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
"В данной ситуации пока неизвестно никакой информации, пока нет самого иска, пока нет оснований оценить реальность этого иска. Реагировать пока что следует достаточно осторожно. Пока что это психологическое информационное давление. Может быть, через два дня (президент Украины Владимир) Зеленский скажет, что нет, мы соблюдаем договоренности, и никакие иски подавать не будем. Сколько уже было подобного рода заявлений", - подчеркнул он.
Украина подала пять исков в Европейский суд по правам человека против РФ. Бывший министр юстиции Украины Павел Петренко заявлял, что готовится шестой иск. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.
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