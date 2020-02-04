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Штаб Сандерса заявил о его победе на кокусах в Айове
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РИА Новости

Штаб Сандерса заявил о его победе на кокусах в Айове

09:42 04.02.2020
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© AP Photo / Charlie NeibergallРабота избирательного участка в городе Де-Мойн, Айова
Работа избирательного участка в городе Де-Мойн, Айова
© AP Photo / Charlie Neibergall
Работа избирательного участка в городе Де-Мойн, Айова
ДЕ-МОЙН (штат Айова, США), 4 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Штаб сенатора Берни Сандерса заявил о победе своего кандидата на кокусах (собраниях избирателей) в штате Айова со ссылкой на "внутренние данные".
Сотрудники штабов кандидатов вели независимые подсчеты в ходе голосования.
По данным штаба Сандерса, он набрал 29,7% голосов, вторым пришел Пит Буттиджич с 24,6%, третьей была Элизабет Уоррен (21,2%), Джо Байден пришел четвертым с 12,4%, а Эми Клобушар была пятой с 11%. Всего проголосовало более 79 тысяч избирателей-демократов, говорится в сообщении.
Результаты публикуются "из-за того, что Демократическая партия Айовы не смогла сегодня обнародовать результаты, и в интересах полной транспарентности", говорится в заявлении.
"Мы понимаем, что это не заменяет полные данные от Демократической партии Айовы, но мы твердо верим, что наши сторонники слишком много и долго работали, чтобы результаты этой работы были задержаны", - заявил советник штаба Сандерса Джефф Уивер.
Кокусы в Айове закончились в ночь на вторник беспрецедентным провалом местного отделения Демократической партии, которое не смогло опубликовать результаты голосования.
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Эми КлобушарПит БуттиджичЭлизабет УорренБерни СандерсАйоваСШАВ мире
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