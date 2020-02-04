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В Мексике вечеринка закончилась вооруженным ограблением
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РИА Новости

В Мексике вечеринка закончилась вооруженным ограблением

09:42 04.02.2020
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Группа неизвестных совершила вооруженное ограбление на одной из вечеринок в Мексике, в результате погиб один человек и шесть получили ранения, около 70 человек лишились ценных вещей, сообщает телеканал Televisa.
Инцидент произошел в муниципалитете Сьенега-де-Флорес в штате Нуэво-Леон. Вооруженные люди ворвались на вечеринку и открыли огонь по присутствующим. Угрожая расправой, они отобрали у гостей праздника сотовые телефоны, сумки и деньги. После чего преступники скрылись в неизвестном направлении.
По данным источника в полиции, на месте происшествия были обнаружены семь пострадавших. Один из них был в тяжелом состоянии и позже скончался в больнице.
Власти расследуют произошедшее.
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