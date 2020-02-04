В Мексике вечеринка закончилась вооруженным ограблением

Инцидент произошел в муниципалитете Сьенега-де-Флорес в штате Нуэво-Леон. Вооруженные люди ворвались на вечеринку и открыли огонь по присутствующим. Угрожая расправой, они отобрали у гостей праздника сотовые телефоны, сумки и деньги. После чего преступники скрылись в неизвестном направлении.

По данным источника в полиции, на месте происшествия были обнаружены семь пострадавших. Один из них был в тяжелом состоянии и позже скончался в больнице.