Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2020-02-04T18:23+0300
https://ria.ru/20200204/1564223061.html
Подкаст "Это надолго": чего ждать после родов и как восстановиться
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564222998_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_28dfc7faa55c815aae826731927df1ca.jpg
РИА Новости

Подкаст "Это надолго": чего ждать после родов и как восстановиться

11:00 04.02.2020 (обновлено: 18:23 04.02.2020)
266
Это надолго
Подкаст «Это надолго»: чего ждать после родов и как восстановиться
Вчера, 11:00
Что происходит с телом? Почему выпадают волосы и даже зубы? Можно ли избежать варикоза и геморроя? Сколько времени требуется организму для полного восстановления после родов? Когда можно идти в спортзал, а когда любая физнагрузка — вред? И почему "диете кормящей матери" лучше предпочесть сбалансированное питание?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как комфортно прожить период восстановления после родов и принять своё новое тело.
Об этом Лина и Настя спрашивают акушерку, которая ведёт занятия для беременных и программу онлайн-поддержки мам после родов, Светлану Безрокову.
А в книге "Мама на нуле" собраны рекомендации, как пережить этот сложный период. Подпишитесь на неё, чтобы раз в неделю получать полезные и поддерживающие отрывки.
2:00 что происходит с телом после родов
4:00 сколько времени потребуется на восстановление организма и освоение нового тела
5:00 почему "восстановление" — это не похудение
6:15 каким должно быть питание после родов (без пустой гречки и отварной индейки)
11:10 как восстановиться после родов (правило трёх "Л": лежать, лениться и любить)
12:00 что происходит с маткой после родов и чем не стоит заниматься в период восстановления
15:45 когда уже можно в спортзал
16:40 как выглядят опущения
20:20 о страхе перед половой близостью из-за разрывов и эпизиотомии
21:15 что такое диастаз и как поспешное худение может его усугубить
25:15 правда ли, что варикоз и геморрой есть у всех рожавших
27:50 почему после родов сыпятся волосы и зубы
29:20 главное правило восстановления после родов и счастливой мамы
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
000000
Обсудить 0
Это надолгоПодкаст
Рекомендуем
Певица Марина Абросимова (МакSим)
Концертный директор МакSим рассказала о проблемах со здоровьем певицы
Как у Советского союза появилась атомная бомба: история испытаний
Как у Советского союза появилась атомная бомба: история испытаний
Сториз свайп, Я/МЫ. Откуда взялись эти странные слова?
"Сториз" "свайп", "Я/МЫ". Откуда взялись эти странные слова?
Подкаст «Страхи/Ошибки»: когда вас сжирает зависть
Подкаст "Страхи/Ошибки": когда вас сжирает зависть
Рак легких
Специалисты назвали самый распространенный вид рака
Айдар Абдулин
"Им всего по 15 лет": кто ответит за жестокое убийство челябинца
Картина авторства Василисы Чоп
В "РОСИЗО" пройдет выставка объединения "Новые городские художники"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Праздничный стол
В Архангельской области жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников прокомментировал идею ввести в Конституцию понятие семьи
Сырокопченая колбаса
Ученые предупредили об опасности мяса и колбас для здоровья
Шакира и Дженнифер Лопес во время выступления
Выступление Лопес и Шакиры на "Супер-кубке" вызвало споры в сети
Береговая линия города Новороссийска
Ученые назвали причину покраснения морской воды в Новороссийске
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о дополнительных льготах для "детей войны"
Кадр из сериала Восток-Запад
Актера из сериала "Великолепный век" осудили за сопротивление полиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06В России могут ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28В ФПИ рассказали о ходе создания человека-амфибии
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния