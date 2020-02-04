Умер основатель "Шанинки" Теодор Шанин

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Теодор Шанин скончался на 90-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор вуза Сергей Зуев.

Дата прощания пока не известна, поскольку родные Шанина не в Москве, добавил собеседник агентства.

Теодор Шанин родился в Вильнюсе в 1930 году. Затем проживал в Алтайском крае, в Самарканде, потом в Лодзи и Париже. Окончил Иерусалимский университетский колледж социальной работы и Еврейский университет (Иерусалим), в 1970 году получил PhD в Бирмингемском университете. Преподавал социологию в Шеффилдском университете, а начиная с 1974 года стал профессором социологии в Манчестерском университете. Почетный член Российской академии сельскохозяйственных наук.

Во времена перестройки вместе с академиком Татьяной Заславской основал школу для доподготовки молодых советских социологов. Затем они же создали постдипломный русско-английский университет МВШСЭН, ректором которого Шанин стал в 1995 году.