Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T10:49+0300
https://ria.ru/20200204/1564222968.html
Умер основатель "Шанинки" Теодор Шанин
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564222898_0:77:1024:653_1036x0_80_0_0_8c240fcca11bd90cc8448c4a592d8902.jpg
РИА Новости

Умер основатель "Шанинки" Теодор Шанин

09:35 04.02.2020 (обновлено: 10:49 04.02.2020)
1168
© Фото : Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования "Московская высшая школа социальных и экономических наук"Основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин
Основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин
© Фото : Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования "Московская высшая школа социальных и экономических наук"
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Теодор Шанин скончался на 90-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор вуза Сергей Зуев.
Дата прощания пока не известна, поскольку родные Шанина не в Москве, добавил собеседник агентства.
© Фото : Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования "Московская высшая школа социальных и экономических наук"Основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин
Основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин
© Фото : Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования "Московская высшая школа социальных и экономических наук"
Основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин
Теодор Шанин родился в Вильнюсе в 1930 году. Затем проживал в Алтайском крае, в Самарканде, потом в Лодзи и Париже. Окончил Иерусалимский университетский колледж социальной работы и Еврейский университет (Иерусалим), в 1970 году получил PhD в Бирмингемском университете. Преподавал социологию в Шеффилдском университете, а начиная с 1974 года стал профессором социологии в Манчестерском университете. Почетный член Российской академии сельскохозяйственных наук.
Во времена перестройки вместе с академиком Татьяной Заславской основал школу для доподготовки молодых советских социологов. Затем они же создали постдипломный русско-английский университет МВШСЭН, ректором которого Шанин стал в 1995 году.
Шанин внес огромный вклад в крестьяноведение, историческую социологию и эпистемологию, а также сыграл роль в развитии новых форм академического образования в России.
7312103
Обсудить 1
Теодор ШанинРоссияВ мире
Рекомендуем
Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев
Врио главы Чувашии поручил доработать программу развития республики
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Праздничный стол
В Архангельской области жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду
Рисунок Анастасии Ковтун с изображением Билли Айлиш для обложки журнала Vogue
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Диск с заданиями единого государственного экзамена
В Москве в 2020 году ЕГЭ сдадут свыше 85 тысяч человек
Отдыхающие на курорте Эльбрус
СП не увидела отдачи от новых горнолыжных курортов на Северном Кавказе
Презентация музыкального динамика для дома HomePod
Роскачество рассказало о рисках использования "умных колонок"
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Наручники
Военные контрразведчики уличили красноярского уролога в коррупции
Игорь Галь
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Здание Международного суда ООН в Гааге
Украина готовит новые иски против России
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Писатель, литературовед и переводчик Евгений Витковский
В Москве умер писатель Евгений Витковский
Тилли Бьюкенен со своим мужем
Грудь как аргумент: все менее ясно, что такое норма
Украина. Хроника огненных лет: обстрелы Горловки
Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06В России могут ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28В ФПИ рассказали о ходе создания человека-амфибии
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния