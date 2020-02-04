Власти проверят найденный под Челябинском склад с ртутными лампами

ЧЕЛЯБИНСК, 4 фев – РИА Новости. Министерство экологии Челябинской области направило специалистов в город Миасс, где был обнаружен неохраняемый склад с разбитыми ртутными лампами, которые относятся к отходам первого класса опасности, сообщил во вторник замминистра экологии региона Виталий Безруков.
Как сообщает региональная общественная организация "Гражданский патруль", в промзоне Миасса обнаружен крупный склад отработанных и разбитых ртутных ламп. Опасные ртутные, кварцевые и люминесцентные лампы складированы в промышленных объемах и брошены в одном из зданий бывшего предприятия оборонной промышленности, которое никем не охраняется. Организация добавляет, что по данному факту правозащитники направили обращения в минэкологии, Роспотребнадзор, прокуратуру и природоохранную прокуратуру региона.
"В местных СМИ появилась информация об обнаруженном в промышленной зоне Миасса складе отработанных ртутных ламп. Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев уже направил специалистов миасского территориального отдела регионального государственного экологического надзора, чтобы зафиксировать факты нарушения и провести оперативные проверки", - написал он в своем Telegram-канале.
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