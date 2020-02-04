Власти проверят найденный под Челябинском склад с ртутными лампами

"В местных СМИ появилась информация об обнаруженном в промышленной зоне Миасса складе отработанных ртутных ламп. Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев уже направил специалистов миасского территориального отдела регионального государственного экологического надзора, чтобы зафиксировать факты нарушения и провести оперативные проверки", - написал он в своем Telegram-канале.