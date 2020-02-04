Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T09:31+0300
https://ria.ru/20200204/1564222785.html
Власти проверят найденный под Челябинском склад с ртутными лампами
https://cdn24.img.ria.ru/images/150467/22/1504672245_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3989fe81f7c5fa8f68a4afc6a749a5c4.jpg
РИА Новости

Власти проверят найденный под Челябинском склад с ртутными лампами

09:31 04.02.2020
1327
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРтутные лампы
Ртутные лампы
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Ртутные лампы. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 4 фев – РИА Новости. Министерство экологии Челябинской области направило специалистов в город Миасс, где был обнаружен неохраняемый склад с разбитыми ртутными лампами, которые относятся к отходам первого класса опасности, сообщил во вторник замминистра экологии региона Виталий Безруков.
Как сообщает региональная общественная организация "Гражданский патруль", в промзоне Миасса обнаружен крупный склад отработанных и разбитых ртутных ламп. Опасные ртутные, кварцевые и люминесцентные лампы складированы в промышленных объемах и брошены в одном из зданий бывшего предприятия оборонной промышленности, которое никем не охраняется. Организация добавляет, что по данному факту правозащитники направили обращения в минэкологии, Роспотребнадзор, прокуратуру и природоохранную прокуратуру региона.
"В местных СМИ появилась информация об обнаруженном в промышленной зоне Миасса складе отработанных ртутных ламп. Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев уже направил специалистов миасского территориального отдела регионального государственного экологического надзора, чтобы зафиксировать факты нарушения и провести оперативные проверки", - написал он в своем Telegram-канале.
Города России. Карабаш
3 февраля, 10:18
На Урале промпредприятия временно снизят объем выбросов
200061
Обсудить 2
Telegram (приложение)Виталий БезруковРоспотребнадзорЧелябинскМиассЧелябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
LIVE: Встреча Владимира Путина с представителями общественности в Череповце
Встреча Владимира Путина с жителями Череповца. Прямая трансляция
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин отметил необходимость прививать детям любовь к природе
Припять: аттракцион для сталкеров и поклонников сериала Чернобыль
Припять: аттракцион для сталкеров и поклонников сериала "Чернобыль"
Директор Гидрометцентра России Сергей Васильевич Борщ
Биография Сергея Борща
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум
Виды Оренбурга
Экологи проверят воздух в оренбургском поселке после жалоб на воздух
Заснеженные деревья в сибирской тайге
В Совфеде предложили возродить государственную лесную охрану
Праздничный стол
В Архангельской области жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на Новолужнецком проезде
ОНФ организует обсуждение идеи о повышенных штрафах в новом КоАП
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
Россельхознадзор ограничит ввоз экзотических животных из Китая
Работа избирательного участка в городе Де-Мойн, Айова
Штаб Сандерса заявил о его победе на кокусах в Айове
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путинымв рамках саммита БРИКС в Бразилии
Участие Си Цзиньпина в праздновании Дня Победы в Москве планируется
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с руководящим составом областного правительства в Центре управления регионом
Центры управления регионом в МО сделают еще эффективнее
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06В России могут ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28В ФПИ рассказали о ходе создания человека-амфибии
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния