Китай потребовал от местных авиакомпаний не прерывать авиасообщение

ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Управление гражданской авиации Управление гражданской авиации Китая призвало местные авиакомпании обеспечить непрерывное авиасообщение, в том числе международное, на фоне отмены рейсов в Китай многих иностранных авиаперевозчиков из-за коронавируса , говорится в заявлении управления.

"Для удовлетворения потребностей в трансграничных пассажирских перевозках и международных перевозках грузов в особый период управление гражданской авиации КНР требует от всех китайских авиакомпаний отменить часть рейсов исходя из учета рыночной ситуации и одновременно обеспечить беспрерывное выполнение рейсов в другие страны, за исключением полетов в те страны, где введены ограничительные меры", - говорится в заявлении управления.

По состоянию на 4 февраля, полеты в Китай и из него приостановили уже 46 иностранных авиакомпаний.

Ранее стало известно, что Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории КНР, пропускать будут ряд граждан только в аэропорту "Шереметьево".

С 1 февраля 2020 года временно приостановлено осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских авиаперевозок, в том числе коммерческих, из РФ в Китай и обратно. Исключение составляют регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и обратно.