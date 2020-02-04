Китай потребовал от местных авиакомпаний не прерывать авиасообщение

ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Управление гражданской авиации Китая призвало местные авиакомпании обеспечить непрерывное авиасообщение, в том числе международное, на фоне отмены рейсов в Китай многих иностранных авиаперевозчиков из-за коронавируса, говорится в заявлении управления.
"Для удовлетворения потребностей в трансграничных пассажирских перевозках и международных перевозках грузов в особый период управление гражданской авиации КНР требует от всех китайских авиакомпаний отменить часть рейсов исходя из учета рыночной ситуации и одновременно обеспечить беспрерывное выполнение рейсов в другие страны, за исключением полетов в те страны, где введены ограничительные меры", - говорится в заявлении управления.
По состоянию на 4 февраля, полеты в Китай и из него приостановили уже 46 иностранных авиакомпаний.
Ранее стало известно, что Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории КНР, пропускать будут ряд граждан только в аэропорту "Шереметьево".
С 1 февраля 2020 года временно приостановлено осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских авиаперевозок, в том числе коммерческих, из РФ в Китай и обратно. Исключение составляют регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и обратно.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.