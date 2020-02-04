В Волгоградской области шесть школ ушли на карантин из-за гриппа

ВОЛГОГРАД, 4 фев - РИА Новости. Приостановлены занятия в шести школах в Волгоградской области из-за ОРВИ и гриппа, еще в 39 учебных заведениях на карантине 96 классов, сообщает во вторник управление Роспотребнадзора по региону.
По информации ведомства, с признаками ОРВИ и гриппа в медучреждения обратились около 17 тысяч жителей Волгоградской области, грипп подтвердился у 98 человек, этот уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 59%.
"С целью снижения распространения заболеваемости среди детей школьного возраста на прошедшей неделе в области полностью приостанавливался образовательный процесс в 6 школах: в Октябрьском, Светлоярском, Быковском, Дубовском, Урюпинском районах", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Отмечается, что еще в 39 школах отменены занятия в 96 классах.