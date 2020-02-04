Якутия будет делать тесты на коронавирус после сертификации аппаратуры

ЯКУТИЯ, 4 фев – РИА Новости. Якутия сможет тестировать граждан на коронавирус после сертификации специального аппарата, в настоящее анализы проводятся в Новосибирске, сообщила журналистам зампред правительства республики Ольга Балабкина.

Ранее сообщалось, что в понедельник жители Якутска не смогли попасть к врачам двух медучреждений. Как пояснили в минздраве, в медицинский центр и в Якутскую городскую больницу №3 обратились трое жителей Якутска, граждане РФ, с жалобами на высокую температуру и кашель. Эти граждане только что вернулись из Китая и Таиланда. Обратившихся госпитализировали в Якутскую республиканскую клиническую больницу для дальнейшего обследования и сдачи анализов.

"Вчера было госпитализировано несколько граждан... В настоящий момент они проходят три группы анализов, потом будет принято соответствующее решение. Тесты на наличие заболевания отправляются из Якутска в Новосибирск, но в скором времени они будут проводиться здесь, на месте. Результаты тестов, направленных в Новосибирск, становятся известны в течение четырех-пяти дней. Соответствующая лабораторная аппаратура по нашей заявке нам тоже выдана. Сейчас закончим сертификацию - и начнем..." - рассказала Балабкина.