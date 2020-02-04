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Полиция задержала банду автомобильных мошенников
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РИА Новости

Полиция задержала банду автомобильных мошенников

09:24 04.02.2020 (обновлено: 09:27 04.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность преступной группы автомобильных мошенников, ущерб от действий которых превысил 100 миллионов рублей, а пострадавшими числятся более 300 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленники действовали с 2017 года на территории Москвы, Белгорода, Орла и Курска. Они зарегистрировали несколько юридических лиц и арендовали помещения, в которых организовали автосалоны. Подозреваемые брали у граждан автомобили с сопроводительными документами под реализацию, обещая продать их в короткие сроки и на выгодных условиях. При этом выполнять обязательства перед клиентами не намеревались.
"В итоге автовладельцы лишались транспортных средств и оставались без денег. Всего от противоправных действий пострадало более 300 человек. Сумма причиненного им ущерба превысила 100 миллионов рублей", - сказала Волк.
Она отметила, что возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", в отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Два активных участника сообщества объявлены в розыск.
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