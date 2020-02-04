"Уральские авиалинии" отправили в Китай маски для защиты от вируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправила в Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправила в Китай партию масок-респираторов для защиты от коронавируса , они будут безвозмездно раздаваться в местных аэропортах, сообщает авиаперевозчик во вторник.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" отправила в Китай партию медицинских масок-респираторов. Средства защиты будут безвозмездно раздавать в аэропортах КНР. В связи с распространением коронавируса – 2019-nCoV в Китае наблюдается дефицит медицинских масок. Из-за этого жители прибегают к нестандартным решениям, используя вместо масок подручные средства", - говорится в сообщении.

Перевозчик уточняет, что медицинскими масками укомплектованы все авиалайнеры "Уральских авиалиний". Маски выдаются пассажирам по первому требованию, а также в случае обнаружения симптомов инфекционных заболеваний.

"Кроме того, на наших бортах всегда в наличии универсальные противоэпидемические комплекты, которые содержат дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты", - отмечают "Уральские авиалинии".