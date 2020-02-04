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РИА Наука
2020-02-04T09:20+0300
https://ria.ru/20200204/1564222250.html
Российские ученые сделали открытие в области радио- и сейсмоволн
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РИА Новости

Российские ученые сделали открытие в области радио- и сейсмоволн

09:18 04.02.2020 (обновлено: 09:20 04.02.2020)
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© Depositphotos / Andrew OstrovskyЗвуковая волна
Звуковая волна
© Depositphotos / Andrew Ostrovsky
КАЛИНИНГРАД, 4 фев - РИА Новости. Российские ученые научились точно предсказывать распространение коротких радиоволн и сейсмоволн между приемо-передающими станциями, сообщили РИА Новости в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Иммануила Канта.
Российские ученые, среди которых сотрудник Института физико-математических наук и информационных технологий БФУ имени Канта в Калининграде Игорь Носиков, создали сложную математическую модель, с помощью которой можно предсказывать распространение радиоволн между приемо-передающими станциями. Результаты исследований опубликованы в авторитетном научном журнале Transactions on Antennas and Propagation. Исследование проводились при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ).
"Сегодня короткие волны используются в основном для экстренной и альтернативной связи, которая популярна, например, у военных или у представителей МЧС. Созданная нами математическая модель, будучи "заложенной" в программное обеспечение генерирующих радиосигнал приборов, позволит быстро и качественно решить многие радиофизические задачи", - сказал Носиков, слова которого приводит пресс-служба вуза.
Использовать полученную математическую модель, по его мнению, можно не только в радиофизике, но и, например, в сейсмологии.
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"Природа радиоволн и сейсмоволн, разумеется, разная, но принцип их распространения идентичен. И если нам известна сила подземного толчка в определенной точке, то мы можем рассчитать, когда волна придет в другую точку, а в дальнейшем и рассчитать, какой разрушительной силой она будет в этой точке обладать", - добавил ученый.
По словам Носикова, разработка математической модели распространения коротких радиоволн проводилась в течение пяти лет. Вышедшая статья стала одним из этапов исследований, которое будет продолжаться и дальше.
Как рассказали в вузе, короткие волны могут преодолевать огромные расстояния - сотни и даже тысячи километров. При этом им не нужны передающие станции, поскольку в качестве таковых, по сути, выступает ионосфера - ионизированный слой атмосферы на высоте примерно в сотню километров. Однако и недостаток коротких волн заключается в том, что качество сигнала напрямую зависит от состояния ионосферы, которое во многом определяется солнечной и атмосферной активностью и поэтому довольно изменчиво.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаБалтийский федеральный университетКалининград
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