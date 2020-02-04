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Безвизовые группы китайских туристов отправили из Приангарья на родину
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РИА Новости

Безвизовые группы китайских туристов отправили из Приангарья на родину

09:10 04.02.2020 (обновлено: 09:23 04.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКитайские туристы в аэропорту Владивостока
Китайские туристы в аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Китайские туристы в аэропорту Владивостока. Архивное фото
ИРКУТСК, 4 фев – РИА Новости. Все организованные группы из Китая, которые находились в Приангарье по межправительственным соглашениям о безвизовых турпоездках, отправлены на родину, сообщила журналистам руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.
Власти РФ из-за распространяющегося в Китае коронавируса, от которого в республике скончались уже более 420 человек, а число заразившихся превысило 20 тысяч, приняли решение эвакуировать российских граждан из КНР самолетами ВКС, более того приостановлены пассажирские железнодорожные перевозки с Китаем, ограничено движение граждан КНР через пункты пропуска госграницы с Монголией. В аэропортах усилены меры по выявлению заболевших. Всего на территории РФ зафиксированы два случая корона вируса: оба заболевших - граждане Китая, они госпитализированы.
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"Ни одной организованной группы из Китая, приезжавшей в рамках реализации межправительственных соглашений о безвизовых туристических поездках, сейчас в Иркутской области нет", - сообщила Сливина.
Последняя группа в количестве 20 человек покинула пределы региона 2 февраля. В настоящее время в Иркутской области находятся только туристы из КНР, прибывшие по туристическим визам.
"Они будут возвращены домой в ближайшее время", - отметила Сливина.
Она также уточнила, что давать прогнозы по развитию турпотока в зимний сезон на Байкале пока довольно сложно, но он, безусловно, снизится, так как две трети от общего числа туристов, посещающих Иркутскую область, – представители КНР, на втором месте гости из Южной Кореи и Германии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Он также выявлен еще в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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