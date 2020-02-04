Безвизовые группы китайских туристов отправили из Приангарья на родину

ИРКУТСК, 4 фев – РИА Новости. Все организованные группы из Китая, которые находились в Приангарье по межправительственным соглашениям о безвизовых турпоездках, отправлены на родину, сообщила журналистам руководитель агентства по туризму Все организованные группы из Китая, которые находились в Приангарье по межправительственным соглашениям о безвизовых турпоездках, отправлены на родину, сообщила журналистам руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Власти РФ из-за распространяющегося в Китае коронавируса , от которого в республике скончались уже более 420 человек, а число заразившихся превысило 20 тысяч, приняли решение эвакуировать российских граждан из КНР самолетами ВКС, более того приостановлены пассажирские железнодорожные перевозки с Китаем, ограничено движение граждан КНР через пункты пропуска госграницы с Монголией. В аэропортах усилены меры по выявлению заболевших. Всего на территории РФ зафиксированы два случая корона вируса: оба заболевших - граждане Китая, они госпитализированы.

"Ни одной организованной группы из Китая, приезжавшей в рамках реализации межправительственных соглашений о безвизовых туристических поездках, сейчас в Иркутской области нет", - сообщила Сливина.

Последняя группа в количестве 20 человек покинула пределы региона 2 февраля. В настоящее время в Иркутской области находятся только туристы из КНР, прибывшие по туристическим визам.

"Они будут возвращены домой в ближайшее время", - отметила Сливина.

Она также уточнила, что давать прогнозы по развитию турпотока в зимний сезон на Байкале пока довольно сложно, но он, безусловно, снизится, так как две трети от общего числа туристов, посещающих Иркутскую область, – представители КНР, на втором месте гости из Южной Кореи и Германии.