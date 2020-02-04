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В Айове перепроверят подсчет голосов на кокусах демократов
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РИА Новости

В Айове перепроверят подсчет голосов на кокусах демократов

09:08 04.02.2020 (обновлено: 09:19 04.02.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
Бывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс. Архивное фото
ДЕ-МОЙН (штат Айова, США), 4 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Первые кокусы (собрания избирателей) Демократической партии в штате Айова завершились конфузом организаторов из местного отделения Демократической партии, которые оказались не в состоянии вовремя опубликовать результаты голосования. Организаторы заявляют, что речи о кибервзломе не идет, но что потребуется проверить подсчет голосов. Когда это произойдет, неизвестно.
У республиканцев ожидаемо победил Дональд Трамп, набравший более 97% голосов. Реальной предвыборной борьбы у республиканцев нет, партия полностью поддержала переизбрание Трампа.
Работа избирательного участка в городе Де-Мойн, Айова
Вчера, 08:11
Демократы заявили о хороших результатах в Айове, не дожидаясь подсчета
У демократов в гонке остается 11 кандидатов, из них семь претендуют на победу в Айове. Хотя этот штат отправляет лишь 41 делегата из 4 тысяч на партийный съезд в июле, результаты Айовы считаются важными — они показывают фаворитов и аутсайдеров кампании.
Кандидаты-демократы разъезжаются из штата, не дожидаясь результатов. Штаб кандидата Джо Байдена вступил в открытый конфликт с организаторами, потребовав объяснений.

"Несоответствия" в результатах

Первые результаты должны были появиться с закрытием избирательных участков в 21 час по местному времени (6 утра мск), но задержались на неопределенное время.
Отделение Демократической партии в Айове заявило, что речь идет о "несоответствиях в трех параметрах данных", которые отправляют организаторам выборов с участков. В этом году подсчитывают результаты после первого и второго туров, а также пропорциональную долю делегатов на партийном съезде, которую получил каждый кандидат.
Партия использует фотографии с участков и бумажные протоколы, чтобы подтвердить результаты, говорится в заявлении.
Корреспондент РИА Новости был свидетелем собрания избирателей на одном участке, где отдельные избиратели уходили из зала между первым и вторым туром. Нарушением это не является, но может усложнить окончательные подсчеты голосов.
"Основные данные и бумажные отчеты надежны, просто потребуется время для сообщения результатов", - сообщила директор по коммуникациям демократов в Айове Манди Макклур.
Она заверила, что речи о "взломе или вторжении" в сети партии не идет.
Партия ничего не сообщила о том, когда станут известны результаты.
Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что партийное начальство проводит экстренную телеконференцию со штабами кандидатов. Однако по крайней мере один штаб — Джо Байдена — уже открыто выразил свое возмущение действиями организаторов.
"Мы считаем, что штабы (кандидатов) имеют право на полное объяснение и информацию относительно методов контроля качества, которые вы используете, и возможность ответить, прежде чем будут опубликованы какие-либо официальные результаты", - говорится в письме партийному начальству Айовы, которое подписала юрисконсульт штаба Байдена Дана Римус.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 07:52
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Кандидаты разъезжаются

Кандидаты, которые на протяжении года десятки раз приезжали в Айову, приняли соломоново решение и, объявив о хороших результатах, начали разъезжаться из штата, не дожидаясь официальных данных. Следующие праймериз пройдут в Нью-Гэмпшире 11 февраля, и многие кандидаты уже в ночь на вторник улетают в этот штат. Сенаторы Берни Сандерс, Эми Клобушар и Элизабет Уоррен приехали в Айову в понедельник буквально на несколько часов с процесса по импичменту Дональду Трампу. Сенаторы должны вернуться в Вашингтон на слушания в сенате уже во вторник во второй половине дня, в Нью-Гэмпшире у них остается всего несколько часов утром на ведение кампании.
"Мы уедем отсюда с хорошей долей делегатов. Мы не знаем, сколько их будет, но у нас хорошие предчувствия на этот счет. Дело продолжится в Нью-Гэмпшире", - сказал на митинге своих сторонников бывший вице-президент Джо Байден, который считался фаворитом в Айове.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
2 февраля, 08:31
Джо Байден встретился с избирателями в Айове
"У меня есть твердое ощущение, что в какой-то момент результаты будут объявлены", - саркастически заметил на своем митинге сенатор Берни Сандерс, еще один фаворит гонки наряду с Байденом. "У меня хорошее предчувствие, что, когда результаты будут объявлены, мы выступим очень-очень хорошо", - добавил Сандерс. Он также пообещал, что голосование в Айове станет "началом конца" для президента Дональда Трампа.
"Мы знаем, что есть задержки, но мы также знаем, что у нас дела идут лучше, чем ожидалось", - заявила сенатор Эми Клобушар.
"Мы уезжаем в Нью-Гэмпшир с победой", - заявил своим сторонникам демократ Пит Буттиджич, бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане.
Сезон праймериз завершится в июле, когда две партии США назовут своих кандидатов в президенты. Выборы президента пройдут в ноябре.
Бывший кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс выступает во время общенационального съезда Демократической партии в Филадельфии
2 февраля, 11:46
Сандерс встретился с избирателями в Айове
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Эми КлобушарЭлизабет УорренБерни СандерсДональд ТрампДжозеф БайденСШАВ мире
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