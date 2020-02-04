В Совфеде оценили заявление министра юстиции Украины о новых исках

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Киев постоянно подбрасывает дрова в огонь в своем конфликте с Москвой, стремясь создавать непрерывный информационный шум, заявил РИА Новости член комитета по международным делам Олег Морозов.
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды, сообщило ранее издание "Главком". По словам министра, Киев думает над обоснованностью и возможностью "подачи еще одного-двух исков в ближайшее время".
"Это стремление постоянно подбрасывать дрова в костер так называемого украино-российского конфликта. Ни дня простоя: то заявление о нашей равной ответственности с Гитлером, то новый иск", - сказал Морозов.
По его словам, это стратегия создания непрерывного информационного шума и эскалации всех видов конфликта. "Позитивную повестку предложить не хотят. Да и не умеют", - констатировал сенатор.
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