В Уфе муниципальные работники помогают чистить снег из-за режима ЧС

УФА, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники муниципальных предприятий, администрации города и районов Сотрудники муниципальных предприятий, администрации города и районов Уфы выходят помогать коммунальным службам расчищать территории от снега на фоне объявленного режима чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ранее сообщалось, что из-за обильного снегопада и метели в Уфе объявили режим ЧС.

По данным городской мэрии, ночью работали 305 единиц техники и 77 коммунальщиков, на снежные полигоны за сутки из города вывезли более 28 тысяч кубометров снега.

"Режим ЧС позволит мобилизовать все имеющиеся на территории городского округа силы и средства и привлечь их к уборке и вывозу снега в круглосуточном режиме. Также работники муниципальных предприятий, администрации города и районов сегодня выходят помогать городским службам расчищать территории от снега", - сообщает пресс-служба администрации Уфы.