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В Уфе муниципальные работники помогают чистить снег из-за режима ЧС
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РИА Новости

В Уфе муниципальные работники помогают чистить снег из-за режима ЧС

08:57 04.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка на улице в Новосибирске
Девушка на улице в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
УФА, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники муниципальных предприятий, администрации города и районов Уфы выходят помогать коммунальным службам расчищать территории от снега на фоне объявленного режима чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба городской мэрии.
Ранее сообщалось, что из-за обильного снегопада и метели в Уфе объявили режим ЧС.
По данным городской мэрии, ночью работали 305 единиц техники и 77 коммунальщиков, на снежные полигоны за сутки из города вывезли более 28 тысяч кубометров снега.
"Режим ЧС позволит мобилизовать все имеющиеся на территории городского округа силы и средства и привлечь их к уборке и вывозу снега в круглосуточном режиме. Также работники муниципальных предприятий, администрации города и районов сегодня выходят помогать городским службам расчищать территории от снега", - сообщает пресс-служба администрации Уфы.
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Вчера, 08:14
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В сообщении отмечается, что во вторник коммунальщики приступили к уборке придомовых территорий, к ним присоединились более 800 дворников и почти 2,5 тысячи сотрудников жилищных предприятий других специальностей.
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Республика БашкортостанУфаОбщество
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