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В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции
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РИА Новости

В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции

08:52 04.02.2020
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© РИА Новости / Артем Креминский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Артем Креминский
Перейти в фотобанк
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Современное международное сообщество должно научиться перенимать опыт участников Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года в части умения договариваться и находить компромиссы, считает первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшей царской резиденции — Ливадийском дворце. На ней обсуждались вопросы послевоенного устройства.
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав
Вчера, 01:05
Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года
"Опыт Ялтинской конференции, когда собрались лидеры трех ведущих держав антигитлеровской коалиции, показал, что, несмотря на разные идеологические и экономические составляющие, можно сесть и договориться во имя будущего", - сказал Фикс РИА Новости.
По его словам, именно поэтому предложение президента России Владимира Путина встретиться лидерам стран-основательниц ООН, чтобы обсудить вопросы обеспечения безопасности на планете и предотвращения глобальных конфликтов, символично и сегодня актуально как никогда.
"Если эта пятерка покажет спустя 75 лет, (провозгласив – ред.) идеи здравого смысла, разумности и ответственности за судьбу мира, что все вопросы можно решить за столом переговоров, это будет просто гениально", - сказал Фикс.
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Ялтинская конференция (1945)СимферопольКрымВ мире
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