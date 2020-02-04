В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Современное международное сообщество должно научиться перенимать опыт участников Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года в части умения договариваться и находить компромиссы, считает первый вице-спикер Современное международное сообщество должно научиться перенимать опыт участников Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года в части умения договариваться и находить компромиссы, считает первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшей царской резиденции — Ливадийском дворце. На ней обсуждались вопросы послевоенного устройства.

"Опыт Ялтинской конференции, когда собрались лидеры трех ведущих держав антигитлеровской коалиции, показал, что, несмотря на разные идеологические и экономические составляющие, можно сесть и договориться во имя будущего", - сказал Фикс РИА Новости.

По его словам, именно поэтому предложение президента России Владимира Путина встретиться лидерам стран-основательниц ООН, чтобы обсудить вопросы обеспечения безопасности на планете и предотвращения глобальных конфликтов, символично и сегодня актуально как никогда.