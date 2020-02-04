Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В странах Евразийского экономического союза ( В странах Евразийского экономического союза ( ЕАЭС ) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу. Они коснутся физических лиц.

Необходимо будет не только декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение.

Федеральной таможенной службе. Требование также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить, сообщили

Для объяснения происхождения средств нужно будет представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения).

Евразийская экономическая комиссия приняла решение о новых правилах в августе прошлого года. Изменения призваны остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.