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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
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РИА Новости

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

08:48 04.02.2020 (обновлено: 11:51 04.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗона паспортного контроля
Зона паспортного контроля
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу. Они коснутся физических лиц.
Необходимо будет не только декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение.
Требование также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить, сообщили в Федеральной таможенной службе.
Для объяснения происхождения средств нужно будет представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения).
Евразийская экономическая комиссия приняла решение о новых правилах в августе прошлого года. Изменения призваны остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.
Сейчас в ЕАЭС входят пять стран — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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ТуризмНовости - ТуризмЕвразийский экономический союзГруппа по борьбе с отмыванием денегФедеральная таможенная служба РФЭкономика
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