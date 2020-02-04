Бутман рассказал, как с помощью джаза разрушить вредные стереотипы

"Есть желание поделиться тем, что происходит. Поделиться здесь, за рубежом, как все это начиналось, как так получилось, что джаз стал искусством буржуазным в СССР, хотя он стартовал как музыка чернокожих рабов на плантациях. Поэтому моя задача рассказать о том, что было и что сейчас происходит с джазом у нас в России", отметил он.