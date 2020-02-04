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Культура
2020-02-04T08:39+0300
https://ria.ru/20200204/1564221461.html
Бутман рассказал, как с помощью джаза разрушить вредные стереотипы
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РИА Новости

Бутман рассказал, как с помощью джаза разрушить вредные стереотипы

08:38 04.02.2020 (обновлено: 08:39 04.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковМузыкант Игорь Бутман
Музыкант Игорь Бутман
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Музыкант Игорь Бутман. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Знаменитый российский музыкант Игорь Бутман рассказал, что в рамках своего турне по США намерен не только выступать, но и рассказывать слушателям о российском джазе, чтобы "общие интересы, общая любовь" разрушала негативные стереотипы в отношении других народов, существующие в обществе.
Концерт оркестра Игоря Бутмана "Дипломатия джаза" (Jazz Diplomacy) состоялся в понедельник в российском посольстве в Вашингтоне. Он прошел в рамках зимнего турне оркестра по США и был организован Институтом российской культуры и истории, который учредила меценат Сьюзан Кармел.
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Перед выступлением Бутман рассказал журналистам о том, какие задачи ставит перед своим оркестром и как с помощью общей любви к джазу можно наладить отношения между двумя народами.
"У каждого народа свои стереотипы, мы должны эти стереотипы негативные разрушить... Мы должны во всех направлениях работать так, чтобы понимать и доверять. А как ты это можешь сделать? Через разговоры, через общие интересы, общую любовь", - ответил он на вопрос о том, какую просветительскую задачу джаза он видит и как джаз может связать два народа.
Он также рассказал, что планирует на этот раз не только дать концерты, но и прочитать лекцию о российском джазе. Лекция состоится в российском Культурном центре в Вашингтоне 4 февраля.
"Есть желание поделиться тем, что происходит. Поделиться здесь, за рубежом, как все это начиналось, как так получилось, что джаз стал искусством буржуазным в СССР, хотя он стартовал как музыка чернокожих рабов на плантациях. Поэтому моя задача рассказать о том, что было и что сейчас происходит с джазом у нас в России", отметил он.
Турне Игоря Бутмана продлится до 12 февраля. Запланированы еще два концерта в Балтиморе, Майами, Чикаго и Бостоне.
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КультураИгорь БутманРоссияСША
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