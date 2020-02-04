На Украине 14 горняков остаются под землей из-за долгов по зарплате

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Горняки шахты "Капитальная" госпредприятия "Мирноградуголь", находящейся на подконтрольной Киеву территории в Горняки шахты "Капитальная" госпредприятия "Мирноградуголь", находящейся на подконтрольной Киеву территории в Донецкой области , отказались подниматься на поверхность и требуют выплаты задолженности по зарплатам, под землей находятся 14 человек, сообщил во вторник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ранее Волынец сообщил, что общий долг по зарплате украинским шахтерам составляет около 48 миллионов долларов.

"Семь горняков шахты "Капитальная" ГП "Мирноградуголь" (Донецкая область), отработав вторую смену, отказались подниматься на поверхность. С предприятия сообщают, что к протесту присоединились еще семь горняков третьей смены. Таким образом, по состоянию на 00.00 (01.00 по мск – ред.) под землей в забое находятся 14 человек. Главные требования горняков шахты "Капитальная": выплата задолженности по заработной плате и обеспечение полноценной работы предприятия", - сообщил Волынец на своем Telegram-канале.

По его словам, задолженность перед работниками ГП "Мирноградуголь" по состоянию на 1 февраля достигает 93,12 миллиона гривен (3,7 миллионов долларов).