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На Украине 14 горняков остаются под землей из-за долгов по зарплате
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РИА Новости

На Украине 14 горняков остаются под землей из-за долгов по зарплате

08:37 04.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУголь на территории шахты "Комсомолец Донбасса" в Донецкой области
Уголь на территории шахты Комсомолец Донбасса в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Горняки шахты "Капитальная" госпредприятия "Мирноградуголь", находящейся на подконтрольной Киеву территории в Донецкой области, отказались подниматься на поверхность и требуют выплаты задолженности по зарплатам, под землей находятся 14 человек, сообщил во вторник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Ранее Волынец сообщил, что общий долг по зарплате украинским шахтерам составляет около 48 миллионов долларов.
"Семь горняков шахты "Капитальная" ГП "Мирноградуголь" (Донецкая область), отработав вторую смену, отказались подниматься на поверхность. С предприятия сообщают, что к протесту присоединились еще семь горняков третьей смены. Таким образом, по состоянию на 00.00 (01.00 по мск – ред.) под землей в забое находятся 14 человек. Главные требования горняков шахты "Капитальная": выплата задолженности по заработной плате и обеспечение полноценной работы предприятия", - сообщил Волынец на своем Telegram-канале.
По его словам, задолженность перед работниками ГП "Мирноградуголь" по состоянию на 1 февраля достигает 93,12 миллиона гривен (3,7 миллионов долларов).
Участники акции протеста шахтеров
30 января, 22:55
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Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт. Ранее кабинет министров Украины направил 13,7 миллиона долларов для выплаты зарплат шахтерам. В конце декабря 2019 года они начали поступать на счета горняков.
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шахтерыДонецкая областьУкраинаВ мире
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