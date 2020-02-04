Рейсы в Китай приостановили 46 иностранных компаний

ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. К настоящему моменту уже 46 иностранных авиаперевозчиков приостановили полеты в К настоящему моменту уже 46 иностранных авиаперевозчиков приостановили полеты в КНР , сообщило во вторник управление гражданской авиации Китая.

Распространение нового типа коронавируса вынудило многие страны и компании предпринять ограничительные меры по поездкам в Китай и из него.

"Под влиянием распространения нового типа коронавируса спрос на международном авиационном рынке резко снизился, ряд стран ввел ограничения на въезд и выезд граждан Китая. К настоящему моменту уже 46 иностранных авиакомпаний объявили о приостановке рейсов в (Китай - ред.) и из материкового Китая", - говорится в сообщении управления.

Ранее стало известно, что Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории КНР, пропускать будут ряд граждан только в аэропорту "Шереметьево".

С 1 февраля 2020 года временно приостановлено осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских авиаперевозок, в том числе коммерческих, из РФ в Китай и обратно. Исключение составляют регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и обратно.