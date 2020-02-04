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В Башкирии благодаря пожарному извещателю спаслась семья
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РИА Новости

В Башкирии благодаря пожарному извещателю спаслась семья

08:28 04.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
УФА, 4 фев - РИА Новости. Семья из десяти человек, пять из которых дети, спаслась при пожаре в частном доме в башкирском селе благодаря пожарному извещателю, несовершеннолетних поселили в социальный приют, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
По данным ведомства, пожар в частном двухэтажном доме произошел в селе Старобалтачево Балтачевского района республики. Возгорание тушили 8 спасателей, а также добровольные пожарные команды. Спасены 10 человек, в том числе 5 детей, которые на момент возникновения пожара находились в доме, информирует ГУ МЧС по региону.
В сообщении говорится, что в момент пожара хозяйки не было дома: она была в больнице в Уфе, а двое ее сыновей, 2006 и 2008 годов рождения, были в центре временного содержания несовершеннолетних подростков. В доме находился хозяин с тремя сыновьями 14, 8 и 6 лет, его мать, сестра с детьми 7 и 10 лет, а также брат со знакомой.
"Пожар начался в веранде дома, где дети играли со спичками, сработал пожарный извещатель, установленный властями бесплатно, как многодетной семье, стоящей на учете у правоохранителей. Мать хозяина дома разбудила сына и быстро вывела взрослых и детей на улицу. Трагедии удалось избежать, все живы", - сообщает ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что в настоящий момент дети размещены в отделении социального приюта для подростков в Балтачевском районе.
Сотрудник МЧС РФ
2 февраля, 15:16
Многодетной семье, потерявшей дом при пожаре в Приморье, окажут помощь
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Республика БашкортостанПроисшествия
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