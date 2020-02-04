В Башкирии благодаря пожарному извещателю спаслась семья

УФА, 4 фев - РИА Новости. Семья из десяти человек, пять из которых дети, спаслась при пожаре в частном доме в башкирском селе благодаря пожарному извещателю, несовершеннолетних поселили в социальный приют, сообщили в ГУ МЧС по Семья из десяти человек, пять из которых дети, спаслась при пожаре в частном доме в башкирском селе благодаря пожарному извещателю, несовершеннолетних поселили в социальный приют, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии

По данным ведомства, пожар в частном двухэтажном доме произошел в селе Старобалтачево Балтачевского района республики. Возгорание тушили 8 спасателей, а также добровольные пожарные команды. Спасены 10 человек, в том числе 5 детей, которые на момент возникновения пожара находились в доме, информирует ГУ МЧС по региону.

В сообщении говорится, что в момент пожара хозяйки не было дома: она была в больнице в Уфе, а двое ее сыновей, 2006 и 2008 годов рождения, были в центре временного содержания несовершеннолетних подростков. В доме находился хозяин с тремя сыновьями 14, 8 и 6 лет, его мать, сестра с детьми 7 и 10 лет, а также брат со знакомой.

"Пожар начался в веранде дома, где дети играли со спичками, сработал пожарный извещатель, установленный властями бесплатно, как многодетной семье, стоящей на учете у правоохранителей. Мать хозяина дома разбудила сына и быстро вывела взрослых и детей на улицу. Трагедии удалось избежать, все живы", - сообщает ГУ МЧС по региону.