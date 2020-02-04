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Умер экс-президент Кении Дэниэл арап Мои
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РИА Новости

Умер экс-президент Кении Дэниэл арап Мои

08:21 04.02.2020 (обновлено: 09:20 04.02.2020)
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© AFP 2020 / Joe Alexander Бывший президент Кении Дэниэл арап Мои
Бывший президент Кении Дэниэл арап Мои
© AFP 2020 / Joe Alexander
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бывший президент Кении Дэниэл арап Мои скончался в возрасте 95 лет, сообщает местный телеканал Citizen TV со ссылкой на пресс-секретаря экс-президента Ли Нжиру.
"Мои находился в больнице Найроби с октября 2019 года и не покидал учреждения до своей кончины", - заявил Нжиру, добавив, что последние три года здоровье экс-президента постоянно ухудшалось.
Телеканал сообщает, что о смерти Мои также во вторник утром официально объявил действующий президент страны Ухуру Кениата.
Дэниэл арап Мои вступил в должность президента Кении после смерти предыдущего лидера Джомо Кениаты и работал до 2002 года, когда на президентских выборах победил его соперник Мваи Кибаки.
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Дэниэл арап МоиКенияВ мире
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