Умер экс-президент Кении Дэниэл арап Мои

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бывший президент Кении Дэниэл арап Мои скончался в возрасте 95 лет, сообщает местный телеканал Citizen TV со ссылкой на пресс-секретаря экс-президента Ли Нжиру.
"Мои находился в больнице Найроби с октября 2019 года и не покидал учреждения до своей кончины", - заявил Нжиру, добавив, что последние три года здоровье экс-президента постоянно ухудшалось.
Телеканал сообщает, что о смерти Мои также во вторник утром официально объявил действующий президент страны Ухуру Кениата.
Дэниэл арап Мои вступил в должность президента Кении после смерти предыдущего лидера Джомо Кениаты и работал до 2002 года, когда на президентских выборах победил его соперник Мваи Кибаки.
SWALI: What is that one thing you will remember the late President Daniel Toroitich arap Moi for? #RIPMoi pic.twitter.com/UNmoUXefeh— Nairobi News (@Nairobi_News) February 4, 2020