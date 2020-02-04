Умер экс-президент Кении Дэниэл арап Мои

"Мои находился в больнице Найроби с октября 2019 года и не покидал учреждения до своей кончины", - заявил Нжиру, добавив, что последние три года здоровье экс-президента постоянно ухудшалось.

Телеканал сообщает, что о смерти Мои также во вторник утром официально объявил действующий президент страны Ухуру Кениата.

Дэниэл арап Мои вступил в должность президента Кении после смерти предыдущего лидера Джомо Кениаты и работал до 2002 года, когда на президентских выборах победил его соперник Мваи Кибаки.