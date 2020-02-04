Чартер "Ираэро" доставил трех россиян из Китая в Иркутск

ИРКУТСК, 4 фев – РИА Новости. Чартерный рейс "Ираэро" доставил трех россиян в Иркутск из Китая, где наблюдается вспышка заболевания, вызванная коронавирусом, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "Ираэро" в понедельник отправила чартерным рейсом из Иркутска в Харбин 49 граждан Китая, которые ранее приобрели билеты на регулярные рейсы авиаперевозчика. Обратно планировалось доставить трех граждан России.
"Самолет прилетел в Иркутск во вторник около 4.00 (23.00 мск понедельника), на борту была семья из трех человек, которые являются гражданами России", - сообщил собеседник агентства.
С 1 февраля 2020 года введен временный запрет на осуществление регулярных авиаперевозок граждан из России в КНР и обратно. Под запрет не попали ряд рейсов, вылетающих из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и обратно. Граждан России вывозят из Китая чартерными рейсами.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Он также выявлен еще в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР на текущий момент превысило 20 тысяч человек, 426 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован на Филиппинах.