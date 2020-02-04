Синоптики предупредили о гололедице в Москве во вторник

"Сегодня столичный регион будет находиться в тыловой холодной части уходящего циклона. Погода облачная с неустойчивыми прояснениями, местами пройдёт кратковременный снег, гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 1-3 градуса, такие значения на 7-8 градусов выше климатической нормы", - сообщил Леус.

Синоптик добавил, что во вторник ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление начинает расти, но барометры все-ещё показывают значения ниже нормы, и к вечеру будет 731 миллиметр ртутного столба.