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Синоптики предупредили о гололедице в Москве во вторник
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РИА Новости

Синоптики предупредили о гололедице в Москве во вторник

08:17 04.02.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина идет с зонтом во время снегопада в Москве
Женщина идет с зонтом во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Женщина идет с зонтом во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Кратковременный снег, гололедица и до минус 3 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион будет находиться в тыловой холодной части уходящего циклона. Погода облачная с неустойчивыми прояснениями, местами пройдёт кратковременный снег, гололедица. Температура воздуха в Москве составит минус 1-3 градуса, такие значения на 7-8 градусов выше климатической нормы", - сообщил Леус.
Синоптик добавил, что во вторник ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление начинает расти, но барометры все-ещё показывают значения ниже нормы, и к вечеру будет 731 миллиметр ртутного столба.
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