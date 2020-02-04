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В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека
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РИА Новости

В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека

08:14 04.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
По предварительным данным, утром во вторник на 655-м километре трассы М-4 "Дон" водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ.
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"В результате ДТП два пассажира автобуса погибли, еще три пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.
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ГИБДД МВД РФВоронежская областьПроисшествия
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