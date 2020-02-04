В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека

По предварительным данным, утром во вторник на 655-м километре трассы М-4 "Дон" водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ.

"В результате ДТП два пассажира автобуса погибли, еще три пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.