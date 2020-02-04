Дорога в норильский аэропорт полностью перекрыта из-за непогоды

КРАСНОЯРСК, 4 фев - РИА Новости. ГИБДД из-за штормового ветра, местами до 28 метров в секунду, и метели полностью перекрыла движение на трассе до аэропорта в Норильске, сообщает мэрия.
Ранее сообщалось, что из-за метели и ветра было перекрыто движение для легковых автомобилей на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель.
"По решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического. Движение автобусов 31 и 33 маршрутов осуществляется по расписанию. Дополнительные автобусы 33 маршрута для доставки авиапассажиров будут формироваться по прибытию рейсов в аэропорт "Норильск", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, со вторника обучающиеся во вторую смену школьники с 1 по 11 классы могут оставаться дома.
29 января, 16:29В руках непогоды: несколько сел на Алтае отрезаны от мира из-за метелиАлтайский край накрыла метель. Закрыты для движения около 20 трасс. Отрезанными от внешнего мира оказались несколько сел. В некоторых домах перебои с водоснабжением. В населенные пункты, в который затруднен путь из-за непогоды, организована доставка продовольствия. Дорожные службы активно ведут расчистку от снега.
По данным синоптиков, в Норильске и районах во вторник временами небольшой снег, низовая метель, видимость менее 1 тысячи метров. Ветер южный 8-13 метров в секунду с порывами до 20 метров. В районах Талнах, Кайеркан порывы достигают 23-28 метров в секунду. Температура воздуха - 18-23 градусов мороза. В районах Талнах и Кайеркан - 13-18 градусов ниже ноля.