Демократы заявили о хороших результатах в Айове, не дожидаясь подсчета

ДЕ-МОЙН (штат Айова, США), 4 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Кандидаты в президенты США от демократов начали выступать перед избирателями с заявлениями о хороших результатах голосования в Айове, не дожидаясь подсчета голосов.
Штат Айова проводил в понедельник кокусы (собрания избирателей), которые открывают сезон соревнования кандидатов в президенты. Предстоит распределить лишь небольшое количество голосов выборщиков — около 1% от общего числа, которое определит окончательного кандидата на съезде демократов летом этого года. Результаты голосования задерживаются уже почти на два часа, организаторы заявляют, что речь не идет о "взломе или вторжении" в компьютерные системы.
"Мы знаем, что есть задержки, но мы также знаем, что у нас дела идут лучше, чем ожидалось", - заявила сторонникам сенатор Эми Клобушар.
"Мы уедем отсюда с хорошей долей делегатов. Мы не знаем, сколько их будет, но у нас хорошие предчувствия на этот счет. Дело продолжится в Нью-Гэмпшире", - сказал, в свою очередь, бывший вице-президент Джо Байден.
"У меня твердое чувство, что в какой-то момент результаты будут объявлены", - саркастически заметил перед сторонниками сенатор Берни Сандерс. "У меня хорошее предчувствие, что, когда результаты будут объявлены, мы выступим очень-очень хорошо", - добавил Сандерс.
"Сигнал, который посылает Айова всей стране... - мы хотим такие власти, которые будут представлять всех нас, а не только богатых жертвователей на кампании и 1% (самых богатых)", - добавил Сандерс. Он также пообещал, что голосование в Айове станет "началом конца" для президента Дональда Трампа.
Организаторы голосования не сообщают, когда будут объявлены результаты.