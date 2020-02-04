Демократы заявили о хороших результатах в Айове, не дожидаясь подсчета

Штат Айова проводил в понедельник кокусы (собрания избирателей), которые открывают сезон соревнования кандидатов в президенты. Предстоит распределить лишь небольшое количество голосов выборщиков — около 1% от общего числа, которое определит окончательного кандидата на съезде демократов летом этого года. Результаты голосования задерживаются уже почти на два часа, организаторы заявляют, что речь не идет о "взломе или вторжении" в компьютерные системы.