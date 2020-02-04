Роскачество рассказало о рисках использования "умных колонок"

Эксперты протестировали 17 новых моделей колонок: 12 беспроводных и пять домашних. Две модели были "умными колонками", стоимость которых начиналась от 20 тысяч рублей. "Искусственный интеллект — удовольствие не из дешевых", — отметило при этом Роскачество.

Тем не менее к одной из "умных колонок" возникли вопросы по поводу безопасности: используемое устройством приложение Роскачество признало небезопасным. Так, неизвестно, где хранятся личные данные пользователя и кто имеет к ним доступ, много нареканий вызвало и управление через встроенное приложение. Кроме того, тестируемая модель предлагает интеграцию с американскими музыкальными стриминг-сервисами, которые не имеют представительства в России, поэтому воспользоваться ими будет нельзя.