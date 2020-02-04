Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T11:44+0300
https://ria.ru/20200204/1564220013.html
Роскачество рассказало о рисках использования "умных колонок"
https://cdn23.img.ria.ru/images/149591/25/1495912570_0:624:4374:3084_1036x0_80_0_0_cbdd4344cdb27edbe7f11964f84c3f88.jpg
РИА Новости

Роскачество рассказало о рисках использования "умных колонок"

08:09 04.02.2020 (обновлено: 11:44 04.02.2020)
31705
© AP Photo / Marcio Jose SanchezПрезентация музыкального динамика для дома HomePod
Презентация музыкального динамика для дома HomePod
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Презентация музыкального динамика для дома HomePod. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Роскачество протестировало новые модели колонок, в том числе с искусственным интеллектом, и обратило внимание на проблемы безопасности при использовании этих устройств, говорится в материалах организации.
"Как показало исследование, производителям и разработчикам предстоит решить еще много проблем, чтобы сделать "умные колонки" максимально удобными и, что немаловажно, безопасными для меломанов", — считают эксперты Роскачества.
Девушка со смартфоном и банковской картой
28 января, 08:16
Роскачество рассказало, как защитить персональные данные от мошенников
Эксперты протестировали 17 новых моделей колонок: 12 беспроводных и пять домашних. Две модели были "умными колонками", стоимость которых начиналась от 20 тысяч рублей. "Искусственный интеллект — удовольствие не из дешевых", — отметило при этом Роскачество.
Тем не менее к одной из "умных колонок" возникли вопросы по поводу безопасности: используемое устройством приложение Роскачество признало небезопасным. Так, неизвестно, где хранятся личные данные пользователя и кто имеет к ним доступ, много нареканий вызвало и управление через встроенное приложение. Кроме того, тестируемая модель предлагает интеграцию с американскими музыкальными стриминг-сервисами, которые не имеют представительства в России, поэтому воспользоваться ими будет нельзя.

"Если бы не недостатки приложения, эта колонка получила бы более высокий балл Роскачества — у нее мощные басы и чистая подача вокала, она отлично подойдет не только для прослушивания музыки, но и для аудиокниг и подкастов", — говорится в сообщении.

Между тем по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства, сделало вывод Роскачество.
Девушка делает онлайн-покупки
24 января, 04:33
Роскачество рассказало о пяти правилах безопасных покупок в интернете
6132123890
Обсудить 12
РоскачествоРоссияОбщество
Популярные комментарии
Самое веселое когда приходишь к человеку и у него заклеена вебка и микрофон на буке, а работает он курьером, продавцом в пятерочке или грузчиком... Спрашиваешь зачем? Он говорит что бы не следили за мной, сейчас ведь следят за всеми... Кому ты на хрен нужен за тобой следить...
4 февраля, 09:23
Alexander Telyatnikov
171320140
Самое нелепое заблуждение в том что рандомный человек некому не нужен, и не имеет смысла собирать о нем информацию. На людях он добропорядочный и трудолюбивый курьер, но найди у него скелет в шкафу и он уже человек имеющий доступ к посылкам и личным данным других людей, способный доставить неизвестный и возможно опасный груз цели. Только бы его секрет не кто не узнал.
4 февраля, 09:58
AKAndrew Key
4530002
Рекомендуем
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Праздничный стол
В Архангельской области жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду
Здание Международного суда ООН в Гааге
Украина готовит новые иски против России
Шведская экоактивистка Грета Тунберг в Стокгольме, Швеция
Как заработать на Грете Тунберг? В 2020 году это сможет каждый
Тилли Бьюкенен со своим мужем
Грудь как аргумент: все менее ясно, что такое норма
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Наручники
Военные контрразведчики уличили красноярского уролога в коррупции
Пограничники с собакой патрулируют границу с Литвой в районе Куршской косы
Калининград и триста миллиардов. На что еще претендуют соседи России
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Рисунок Анастасии Ковтун с изображением Билли Айлиш для обложки журнала Vogue
Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Минск
Геополитика по "конкурентным ценам" от Майка Помпео
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Рак легких
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике рака
Американские доллары
Рекордный спрос: инвесторы раскупили российский госдолг
Брэдли Купер и Ирина Шейк на ежегодной премии премии Оскар в Голливуде. 24 февраля 2019
Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые появились вместе после расставания
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06В России могут ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28В ФПИ рассказали о ходе создания человека-амфибии
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния