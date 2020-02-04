Роскачество рассказало о рисках использования "умных колонок"

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Роскачество протестировало новые модели колонок, в том числе с искусственным интеллектом, и обратило внимание на проблемы безопасности при использовании этих устройств, говорится в материалах организации.
"Как показало исследование, производителям и разработчикам предстоит решить еще много проблем, чтобы сделать "умные колонки" максимально удобными и, что немаловажно, безопасными для меломанов", — считают эксперты Роскачества.
Эксперты протестировали 17 новых моделей колонок: 12 беспроводных и пять домашних. Две модели были "умными колонками", стоимость которых начиналась от 20 тысяч рублей. "Искусственный интеллект — удовольствие не из дешевых", — отметило при этом Роскачество.
Тем не менее к одной из "умных колонок" возникли вопросы по поводу безопасности: используемое устройством приложение Роскачество признало небезопасным. Так, неизвестно, где хранятся личные данные пользователя и кто имеет к ним доступ, много нареканий вызвало и управление через встроенное приложение. Кроме того, тестируемая модель предлагает интеграцию с американскими музыкальными стриминг-сервисами, которые не имеют представительства в России, поэтому воспользоваться ими будет нельзя.
"Если бы не недостатки приложения, эта колонка получила бы более высокий балл Роскачества — у нее мощные басы и чистая подача вокала, она отлично подойдет не только для прослушивания музыки, но и для аудиокниг и подкастов", — говорится в сообщении.
Между тем по качеству звука домашние колонки превосходят переносные устройства, сделало вывод Роскачество.