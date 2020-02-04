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Самолет "Победы" выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
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РИА Новости

Самолет "Победы" выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

07:57 04.02.2020 (обновлено: 09:39 04.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
УФА, 4 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
По данным собеседника, инцидент произошел в 07.24 (5.24 мск) с самолетом авиакомпании "Победа", следующим по маршруту Уфа-Внуково.
"Воздушное судно в момент разворота на торце взлетно-посадочной полосы краем основной правой стойки шасси совершило выкатывание за пределы полосы перед занятием исполнительного старта. На борту находились 6 членов экипажа, 183 пассажира. Воздушное судно отбуксировано к месту стоянки силами служб аэропорта, с пассажирами работают представители авиакомпании", - сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта "Уфа".
Собеседник отметил, что задержка на вылет данного рейса составит 2 часа 50 минут, самолет вылетит из Уфы в 10.00 (8.00 мск). "Аэропорт работает в штатном режиме, без ограничений на приём и выпуск воздушных судов", - пояснил собеседник.
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Победа (авиакомпания)УфаПроисшествия
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