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Трамп победил на кокусах Республиканской партии в Айове
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РИА Новости

Трамп победил на кокусах Республиканской партии в Айове

07:52 04.02.2020 (обновлено: 08:13 04.02.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ДЕ-МОЙН (штат Айова, США), 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове, сообщило местное отделение Республиканской партии.
В общей сложности на кокусах (собраниях избирателей) у республиканцев проголосовало 31 тысяч 386 человек. Трамп получил 30,5 тысячи голосов, или 97%. Уильям Уэлд получил 401 голос, Джо Уолш - 341, а все остальные кандидаты — 144 голоса вместе.
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Формально у Трампа есть соперники в сезоне праймериз - бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд, бывший депутат палаты представителей Джо Уолш и бизнесмен Роки де ла Фуэнте, но активной кампании они не ведут и реально на победу не претендуют.
Республиканская партия официально поддержала переизбрание Трампа на второй срок.
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