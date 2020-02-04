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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-04T07:37+0300
https://ria.ru/20200204/1564219655.html
Три газовые станции в Сирии подверглись артобстрелу
https://cdn22.img.ria.ru/images/151413/54/1514135462_0:48:1190:717_1036x0_80_0_0_002c916aa9ab7b8564da28749b2ea55c.jpg
РИА Новости

Три газовые станции в Сирии подверглись артобстрелу

07:37 04.02.2020
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© Фото : SANAХомс, Сирия
Хомс, Сирия
© Фото : SANA
Хомс, Сирия. Архивное фото
КАИР, 4 фев - РИА Новости. Артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков подверглись три газовые станции в сирийской провинции Хомс, на двух из них начался пожар, передает гостелевидение Сирии.
"Снаряды упали на территории газовой станции "Райян", газового завода в центральном районе и завода "Эбла" в провинции Хомс на востоке Сирии", - сообщает телеканал Ikhbariya.
По его данным, экстренным службам удалось локализовать пожар на станции "Райян", на второй станции пожар пока тушат. На заводе "Эбла" обстрел не привел к какому-либо ущербу.
Взрывы от обстрелов были слышны в городах Латакия и Хомс, сообщает канал.
Также канал в ночь на вторник сообщил о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в городе Хомс в результате взрыва газового компрессора, однако данный инцидент связан с технической неполадкой, уточняет он. Пожар удалось потушить.
Боевики ранее, 21 декабря 2019 года, атаковали с помощью БПЛА станции "Райян" и завод в центральном районе, а также НПЗ в Хомсе.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииХомс (мухафаза)Сирия
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