Три газовые станции в Сирии подверглись артобстрелу

"Снаряды упали на территории газовой станции "Райян", газового завода в центральном районе и завода "Эбла" в провинции Хомс на востоке Сирии", - сообщает телеканал Ikhbariya.
По его данным, экстренным службам удалось локализовать пожар на станции "Райян", на второй станции пожар пока тушат. На заводе "Эбла" обстрел не привел к какому-либо ущербу.
Взрывы от обстрелов были слышны в городах Латакия и Хомс, сообщает канал.
Также канал в ночь на вторник сообщил о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в городе Хомс в результате взрыва газового компрессора, однако данный инцидент связан с технической неполадкой, уточняет он. Пожар удалось потушить.
Боевики ранее, 21 декабря 2019 года, атаковали с помощью БПЛА станции "Райян" и завод в центральном районе, а также НПЗ в Хомсе.