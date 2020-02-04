Три газовые станции в Сирии подверглись артобстрелу

КАИР, 4 фев - РИА Новости. Артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков подверглись три газовые станции в сирийской провинции Артиллерийскому обстрелу со стороны боевиков подверглись три газовые станции в сирийской провинции Хомс , на двух из них начался пожар, передает гостелевидение Сирии

"Снаряды упали на территории газовой станции "Райян", газового завода в центральном районе и завода "Эбла" в провинции Хомс на востоке Сирии", - сообщает телеканал Ikhbariya

По его данным, экстренным службам удалось локализовать пожар на станции "Райян", на второй станции пожар пока тушат. На заводе "Эбла" обстрел не привел к какому-либо ущербу.

Взрывы от обстрелов были слышны в городах Латакия и Хомс, сообщает канал.

Также канал в ночь на вторник сообщил о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в городе Хомс в результате взрыва газового компрессора, однако данный инцидент связан с технической неполадкой, уточняет он. Пожар удалось потушить.